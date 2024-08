Atticus le chien dont la guérison est qualifiée de "miraculeuse" trouve la famille parfaite un mois et demi après son sauvetage

La semaine dernière, Atticus avait reçu la visite d’un couple désireux de l’adopter et cela a été le coup de foudre entre eux et lui. L’adoption de ce chien a finalement été officialisée, une nouvelle qui enchante tous ceux qui ont suivi son histoire, à commencer par les vétérinaires et les bénévoles qui ont contribué à le remettre sur pattes.

Atticus, c’est ce chien qui avait été découvert début juillet dans un état préoccupant. Il était très maigre, ne pesant alors que 12 kilogrammes, et abandonné sur un tas de détritus dans la banlieue de Melbourne en Australie.

Le Lévrier Staghound de 5 ans, qui revient donc de très loin, vient d’être adopté. Une information que rapporte ABC News ce mercredi 14 août.



The Lost Dogs' Home / Facebook

Atticus avait été pris en charge par The Lost Dogs' Home et soigné dans la clinique vétérinaire de cette association. Ses chances de survie paraissaient infimes à l’époque, mais tout le monde s’est battu pour l’aider à remonter la pente et lui-même s’est courageusement accroché à la vie. Si bien que, au sein de l’organisation australienne, on parle de « guérison miraculeuse » à son sujet.

Le chien s’est effectivement remis à marcher, lui qui ne pouvait ni tenir sur ses patte, ni relever la tête. Il a repris du poids et a recouvré la santé.



The Lost Dogs' Home / Facebook

Début août, Atticus était prêt pour l’adoption. L’association était à la recherche d’une famille aimante pour toujours pour le quadrupède qui avait été confié à Jamie Nichols, mère d’accueil.

The Lost Dogs’ Home a annoncé aujourd’hui sur sa page Facebook la merveilleuse nouvelle que tous espéraient ; Atticus a été adopté. La publication comprend plusieurs magnifiques photos montrant le chien aux côtés de ses adoptants, prénommés Susan et Paul.

« L’amour au premier regard »

Ce couple habitant Paynesville, dans la région du Gippsland, avait rendu visite à Atticus la semaine dernière. Ils avaient passé plus d’une heure ensemble en présence de Jamie Nichols qui raconte que c’était « l’amour au premier regard » entre le chien et ses futurs humains.

D’après la bénévole, c’est la famille idéale pour Atticus. « Ils sont semi-retraités, donc ils vont rester tout le temps à la maison avec lui parce qu'il n'aime pas être laissé seul, dit-elle. Et ils ont une belle et grande propriété dans une rue calme, donc pas grand-chose pour aggraver son anxiété ».

« Évidemment, cela va être l'un des meilleurs jours de la vie d’Atticus, mais un jour très difficile pour moi, confie Jamie Nichols. Car j'ai passé 48 jours à prendre soin de lui et à passer pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec lui ».

« J'ai lutté pour retenir mes larmes toute la journée, mais ce sont surtout des larmes de joie parce que nous lui avons trouvé une famille vraiment incroyable », conclut-elle.