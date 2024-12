Découvert au bord d'une autoroute, un chaton blessé et atteint de la teigne obtient une chance de grandir dans un foyer aimant

En octobre, une amoureuse des animaux a pris sous son aile un chaton femelle trouvé sur une autoroute. Le jeune félin blessé avait non seulement besoin de soins, mais aussi d’énormément d’amour.

Au cours du mois d’octobre, un policier a sauvé un chaton qui se trouvait dans un état léthargique au bord d’une autoroute.

Le petit félin, nommé Buttons, a ensuite été confié à Andrea Christian, qui a l’habitude de porter secours à nos amis les animaux.

© Andrea Christian – @turtlecatfoster / Instagram

La jeune chatte arborait plusieurs blessures, notamment au niveau du menton, de la poitrine et des pattes. La boule de poils a subi une opération chirurgicale avec courage pour soigner son menton, d’où le pansement orange. Elle souffrait également de la teigne.

Très calme – comme si elle comprenait qu’on l’aidait –, Buttons s’est laissée chouchouter par son ange gardien.

© Nadija – @tiny.paws.fosters / Instagram

Un cœur débordant d’amour

Au fil du temps, le chaton femelle a commencé à se remettre de ses blessures et a gagné en énergie. En quête d’affection, elle cherchait constamment l’attention de sa bienfaitrice.

Avide d’amour, elle refusait catégoriquement d’être repoussée.

© Andrea Christian – @turtlecatfoster / Instagram

Andrea a installé un enclos pour lui donner plus d’espace pour courir et s’amuser, mais tout ce que Buttons voulait, c’était des caresses et des câlins.

La petite chatte restait de bonne humeur, malgré toutes les épreuves qu’elle avait endurées.

© Andrea Christian – @turtlecatfoster / Instagram

Buttons a de nouveaux compagnons félins

Par la suite, Andrea lui a trouvé la famille d’accueil idéale pour répondre à ses besoins et lui permettre de grandir dans des conditions optimales. Nadija, une bénévole, s’occupait déjà de 2 chatons concernés par la teigne, lorsqu’elle a entendu l’histoire de Buttons.

La bonne samaritaine n’a pas hésité un seul instant avant de lui tendre la main. « Rien ne la ralentit, elle a une forte personnalité et a beaucoup d’amour à donner », déclare Nadija à la rédaction de Love Meow. Au sein de son nouveau foyer, Buttons était ravie de se faire des amis. Ces derniers l’ont immédiatement prise sous leur aile.

© Nadija – @tiny.paws.fosters / Instagram

Au bout de plusieurs semaines, les blessures de Buttons ont disparu, pour le plus grand bonheur de sa protectrice. « C’est une petite chatte très gentille, joueuse, bavarde et câline », confie Nadija.

Comblée d’amour et correctement soignée, Buttons peut désormais avancer sur le chemin de la vie en toute sérénité.

© Nadija – @tiny.paws.fosters / Instagram