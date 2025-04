Un adorable chiot Berger Allemand fait la rencontre d’un Ara bleu et ça ne se passe pas comme prévu… (vidéo)

Les chiots sont de petites créatures sensibles et parfois un peu peureuses… C’est le cas de ce petit Berger Allemand qui fait pour la première fois la rencontre d’un Ara bleu. Un oiseau pourtant bien plus petit que lui mais visiblement très intimidant ! Postée sur le réseau social TikTok, la vidéo de leur interaction a charmé de nombreux internautes.

Quoi de plus mignon qu’un jeune chiot en pleine interaction mitigée avec un oiseau ? Pour le plus grand bonheur des internautes amoureux des chiens, l’utilisateur répondant au pseudo de @pupupuhhh sur TikTok, a récemment partagé une adorable vidéo où l’on voit un petit Berger Allemand faire la rencontre d’un magnifique Ara bleu. Sur la séquence relayée par Newsweek, on peut apercevoir l’oiseau exotique marcher avec confiance et détermination en direction du jeune toutou. Un peu paniqué, ce dernier recule alors en lançant des petits aboiements hésitants et en levant maladroitement la patte pour tenter de stopper l’étrange animal qui lui fait face. Coincé entre un mur et une baie vitrée, le chiot commence alors à chercher une échappatoire…

Courageux mais pas téméraire…

Lorsque le perroquet parvient finalement à atteindre le flanc du chien, ce dernier en profite pour se sortir de cette situation en trottinant rapidement vers la pièce. Déçu de perdre ainsi son jouet, le Ara pousse alors un cri strident qui fait bien rire les témoins de la scène. Si pour l’instant le toutou n’est pas à l’aise en présence de cette drôle de créature, il ne fait aucun doute qu’avec le temps et l’habitude, ces deux-là pourront rapidement devenir meilleurs amis. “Il est normal qu'un chien se lie d'amitié avec un autre animal, y compris un perroquet. Si le perroquet est un animal de compagnie et n'est pas malade, il présente un risque minime pour le chien, et inversement”, explique le Docteur Amanda Chambers, consultante vétérinaire pour Embrace Pet Insurance, auprès de la rédaction de Newsweek.

© @pupupuhhh / TikTok

Les chiens étant des animaux très amicaux pour la plupart, il n’est en effet pas rare de les voir se lier d’amitié avec d’autres espèces comme les chats, les lapins, les oiseaux ou encore les poules ou même les chèvres ! “Il est simplement important de pratiquer une bonne hygiène pour réduire la transmission potentielle de maladies pathogènes qui peuvent être transmises par les matières fécales”, précise tout de même Amanda avant de conclure : “Si vous envisagez d'ajouter un autre animal à votre foyer, consultez idéalement un comportementaliste qui peut vous aider à présenter les deux parties de la manière la plus sûre possible”.