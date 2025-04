Ce bébé adopte les 3 principes de vie de son ami chien pour devenir un Golden Retriever à son tour, au grand bonheur de ses parents (vidéo)

Une merveilleuse amitié lie un chien appelé Hudson au jeune fils de ses propriétaires, et ce dernier en bénéficie clairement à plus d’un titre. Une vidéo offrant un aperçu de l’impact du Golden Retriever sur la personnalité de l’enfant a amusé et attendri de nombreux internautes.

Grandir avec un animal de compagnie, en particulier un chien, comporte de nombreux bienfaits pour les enfants. Ceux-ci peuvent ainsi disposer d’un ami et d’un confident. Il les aide également à développer leurs compétences sociales et à acquérir des notions et des valeurs essentielles, comme la responsabilité, l’empathie et le respect d’autrui.

C’est ce que peuvent confirmer les propriétaires de Hudson, adorable Golden Retriever vedette du compte TikTok « @hudsonbegood », que suivent plus d’un demi-million de followers.

Les maîtres de ce chien ont un petit garçon et sont les témoins privilégiés de la relation unique qui s’est formée entre l’enfant et le quadrupède, ainsi que de l’impact positif qu’a le canidé sur la personnalité de son ami.



Ils ont partagé une vidéo où ils dévoilent, avec tendresse et humour, les 3 signes prouvant que leur fils se transforme en Golden Retriever en intégrant les grands principes de vie de son compagnon à la fourrure dorée.

« Partager, c’est prendre soin »

Le premier de ces principes est qu’il ne faut jamais avoir honte du « cône de la honte ». Cette expression désigne la collerette vétérinaire que les chiens doivent porter après certains soins pour les empêcher de gratter ou de lécher la plaie ou les points de suture.

Le second est l’amour des « bons câlins ». Les chiens savent apprécier ces échanges d’affection à leur juste valeur, et les humains gagneraient à en faire de même.

Le 3e et dernier principe de vie porté par Hudson et transmis à l’enfant est l’importance du partage. « Partager, c’est prendre soin », rappelle la vidéo en question, que relaie Parade Pets. C’est la « règle d’or », peut-on lire dans cette séquence tout en voyant le petit garçon donner un peu de ce qu’il mange au chien.

L’enfant ne se transformera évidemment jamais en chien, mais il est indéniable qu’il a toutes les chances de devenir un humain adulte épanoui, responsable et respectueux en ayant côtoyé Hudson.