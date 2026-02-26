Des passants voient un chat rentrer dans une bouche d’égout et découvrent la cachette qui abrite plusieurs chatons blottis parmi les ordures

Ces habitants de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie) ont vu un chat se glisser par la grille qui menait aux égouts et ont tout de suite décidé d’en savoir plus à son sujet. Ils ont découvert que la féline en question avait caché ses 4 chatons dans cet endroit encombré de déchets dans le but de les protéger.

Pour ces Australiens, il était certain que l’animal faisait des allers-retours pour une raison. En effet, les animaux qui s’aventurent dans les égouts sont plus souvent des rongeurs en quête de nourriture. Ces personnes au grand cœur ont décidé de mener l’enquête, et dans le même temps, ils ont pu sauver la vie de toute une famille.

Une aide nécessaire

Face à la situation inédite, les habitants ont contacté Urban Kittens, explique The Dodo. En effet, il était impossible d’atteindre les jeunes animaux en détresse qui avaient été précautionneusement installés parmi les feuilles et les détritus par leur maman. Les passants ont pu transmettre quelques photos aux sauveteurs avant leur arrivée.

Une fois sur place, l’équipe experte a déployé un piège particulier. Dans cette situation, il était impensable de recourir à un piège pour chat classique, car le passage vers les égouts était bien trop étroit. C’est donc un piège destiné aux opossums qui a été transformé pour aller au bout de la mission.

Urban Kittens / Facebook

5 boules de poils en pleine forme

Sortis les uns après les autres, les 4 chatons et leur courageuse maman sont revenus sur la terre ferme en toute sécurité. L’équipe d’Urban Kittens a été ravie de constater que les félins se portaient bien. Traités pour quelques parasites présents sur leur pelage, il était alors temps de leur trouver des familles d’accueil.

Urban Kittens / Facebook

« La courageuse maman sera stérilisée »

Alors que les chatons ont été accueillis par des familles bénévoles, la maman a suivi une autre trajectoire. Étant une chatte sauvage, il n’était pas question pour les employés de l’association de lui offrir une vie qui ne lui conviendrait pas. Suivant le programme TNR (Capturer - Stériliser - Relâcher), il est prévu que la féline soit stérilisée, avant d’être remise dans son milieu d’origine.

« Apprendre à faire confiance »

Les dernières nouvelles concernant les chatons sont très bonnes. Il semble que le quotidien au sein des familles ait été très bénéfique. Ils sont pour l’heure dans l’attente de leurs familles définitives. Ces adorables boules de poils qui ont « parcouru un si long chemin » sont désormais des « chatons joueurs et heureux » qui méritent le meilleur.