Ce chaton hurlait dans un égout alors qu’un orage arrivait, ils ont tout risqué pour le sauver à temps

Les associations de protection animale sont confrontées à toutes sortes de situations. En Floride (États-Unis), une bénévole de Liberation Cat House nommée Alyssa a reçu l’appel d’une bonne samaritaine mentionnant un chaton en détresse. La jeune boule de poils avait traversé une route en courant, puis avait fait une chute dans un égout.

« Le chaton se trouvait à seulement 5 minutes de chez moi, alors bien sûr, j’ai sauté dans ma voiture et je suis allée directement là-bas, confie la volontaire à la rédaction de Love Meow, il n’a pas fallu longtemps pour le localiser, car il hurlait à pleins poumons. »

© Liberation Cat House

Une course contre la montre

Avec les outils modestes dont elle disposait, Alyssa a essayé de sauver le petit félin. En vain. Pour son plus grand bonheur, des renforts sont rapidement arrivés. « Plusieurs directeurs de refuge et amis se sont joints à nous, indique-t-elle, grâce à leur aide, nous avons pu retirer la grille qui recouvrait l’égout et ramper à l’intérieur. »

Pour les secouristes, c’était une véritable course contre la montre. Et pour cause ! Un orage violent était sur le point de pointer le bout de son museau. Comme la nourriture et les enregistrements de miaulements ne parvenaient pas à attirer le va-nu-pattes, un bénévole s’est porté volontaire pour entrer dans l’espace extrêmement étroit.

© Liberation Cat House

Alors que les minutes défilaient, tous les bons samaritains pétris d’angoisse attendaient que le dénommé David traverse le système sous-terrain, tandis qu’une autre volontaire se tenait à l’autre bout, prête à attraper le chaton.

« Dès qu’il était suffisamment proche, elle l’a pris dans ses bras et l’a placé en sécurité dans une cage de transport », déclare Ashley, la directrice de Liberation Cat House. Quant à David, il est ressorti couvert de toiles d’araignées et soulagé ! Peu après le départ de tout ce beau petit monde, le ciel a déversé son trop-plein de pluie.

© Liberation Cat House

Un chaton qui a « surmonté le pire »

Le rescapé, baptisé Luigi par ses héros, a eu droit à un bon bain et des témoignages d’affection. « Dès que j’ai commencé à le caresser, il s’est détendu, indique Ashley, qui s’est constituée famille d’accueil, je lui ai donné une peluche et il s’est immédiatement blotti contre elle. »

« Je suis tellement reconnaissante qu’il soit sain et sauf, et que tant de personnes se soient mobilisées pour lui sauver la vie, poursuit-elle, à peine 30 minutes après le sauvetage, une tempête violente s’est abattue sur la ville, accompagnée de pluie et de grêle. Si nous n’étions pas arrivés à temps, il se serait probablement noyé. Je lui ai dit qu’il avait surmonté le pire, et que sa vie ne ferait que s’améliorer à partir de maintenant. »

© Liberation Cat House

Luigi s’est parfaitement adapté à son foyer d’accueil, et se porte bien. Avide d’affection, il adore la compagnie des humains et suit sa bienfaitrice comme son ombre. Prochaine étape ? Mettre la patte sur la famille d’adoption de ses rêves !

© Liberation Cat House