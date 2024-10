Ce refuge a une particularité qui attire les visiteurs et rend la vie des chiens âgés meilleure

Au premier abord, l’établissement Muttville, situé à San Francisco (États-Unis), fait penser à un salon de thé dans lequel les clients peuvent emmener l'animal. Mais il n’en est rien, puisqu’il s’agit d’un refuge pour chiens âgés où tout a été pensé pour que les boules de poils, mais également les adoptants, se sentent bien.

Sherri Franklin est à la tête de cet organisme singulier, rapportait Fast Company. En 2007, l’entrepreneuse fondait le premier refuge pour chiens âgés de Californie. Depuis, elle n’a cessé de remodeler ses locaux pour les améliorer et attirer les visiteurs.

Des chiens en liberté

Muttville se démarque par l’absence de cages, aussi appelées “box”, présentes dans la grande majorité des refuges. Les chiens se baladent donc au gré de leurs envies dans la bâtisse. Plusieurs pièces distinctes permettent toutefois de les séparer en fonction de leurs besoins. Ceux de grande taille restent ensemble, ou encore les toutous anxieux disposent d’un espace plus calme pour se détendre.

Les nouveaux arrivants, souvent perturbés par l’environnement du refuge, sont placés dans un bâtiment annexe. En somme, tout est pensé pour que chaque canidé se sente à l’aise. Et les humains ne sont pas laissés pour compte ! Les bureaux du personnel sont chaleureux et les espaces de vie, dont le coin café, sont accueillants pour les visiteurs.

Un design élaboré

Muttville est haut en couleur avec ses murs multicolores, ses nombreux tableaux et meubles design. Le choix de la décoration n’est cependant pas anodin. Il a pour but d’attirer les potentiels adoptants sur place en attisant leur curiosité : « Quand on pense à se rendre dans un refuge pour animaux pour trouver un chien, c’est stressant, c’est déprimant, les chiens aboient tous, on ne peut pas les toucher, ils sont derrière des portes en verre ou en métal. Quand on entre dans Muttville, on entre dans un espace vraiment magique » déclarait-elle.

Plus généralement, rien n’a été laissé au hasard à Muttville. Les revêtements au sol se nettoient facilement pour une meilleure hygiène, l’agencement du mobilier garantit la sécurité des animaux et le refuge est même insonorisé pour ne pas gêner le voisinage. Pour Sherri Franklin, ce concept est « l’avenir des refuges ».

