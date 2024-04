Les nouvelles sont bonnes pour Athena, la chatte enceinte perdue puis retrouvée à l'aéroport après avoir été sauvée d'un broyeur

Athena, une chatte de refuge qui attendait un heureux évènement, s’apprêtait à vivre un nouveau départ quand tout a basculé au moment de son arrivée à l’aéroport. Pendant les 11 jours suivants, des bénévoles ont remué ciel et terre dans l’espoir de la retrouver à temps. La minette miraculée est récemment devenue maman.

La chatte enceinte retrouvée après s’être égarée dans le parking d’un aéroport a pu mettre ses petits au monde en toute sécurité, rapportait l'association Furry Tales Rescue sur sa page Facebook.

La féline tabby en question répond au nom d’Athena. A la mi-mars, elle était arrivée à l’aéroport international d’Ottawa, au Canada, pour être prise en charge par l’association Furry Tales Rescue. Auparavant, elle avait été sauvée in extremis d'une broyeuse sur un site d'enfouissement dans la province du Manitoba.



Furry Tales Cat Rescue / Facebook

Si le voyage en avion s’était déroulé sans encombre, l’impensable s’est produit au parking de l’aéroport. C’est, en effet, là que la porte de sa caisse de transport s’est ouverte et que la future maman s’est enfuie en courant.

D’incessantes et intenses recherches ont été effectuées depuis, tant de la part de l’équipe de Furry Tales Rescue que de spécialistes des animaux perdus et des employés de l’aéroport.

« Bénévoles et experts ont passé les 11 derniers jours à fouiller l'enceinte de l'aéroport et à distribuer des avis de recherche dans l'espoir de retrouver Athena avant qu'elle n'accouche », indiquait ainsi le média local CTV News Ottawa.

Des cages pièges et d’autres moyens ont été mis en œuvre dans le but de mettre fin à la cavale de la chatte et faire en sorte qu’elle mette ses petits au monde dans les meilleures conditions.

Pendant une semaine et demie, donc, on restait sans nouvelles d’Athena malgré la détermination des intervenants à la localiser et leur grand nombre.

Le dénouement

La délivrance est arrivée le 2 avril. Un certain Blake Fawcett, qui travaille dans la zone dédiée au stockage de carburant pour les avions, y a découvert la chatte sans savoir qu’on la recherchait. Cet habitant de Winchester, à une quarantaine de kilomètres de l’aéroport, en a parlé à sa femme en rentrant du travail et cette dernière, qui était au courant pour Athena, lui a demandé d’essayer de la récupérer.

Blake Fawcett y est donc retourné et a réussi à la capturer. Athena était affamée, mais indemne.

La merveilleuse nouvelle que tout le monde attendait

« C'est l'annonce que vous attendiez tous : Athena [...] a eu ses chatons ! ». Cette merveilleuse nouvelle, Furry Tales Rescue l'a partagée sur sa page Facebook le samedi 13 avril.

Athena est devenue la maman de « 5 chatons beaux et en bonne santé » qu'elle a mis en monde en seulement 45 minutes. L'équipe de l'association se dit soulagée que la chatte ait pu accoucher en sécurité, au chaud et au sec après sa mésaventure de 11 jours à l'aéroport d'Ottawa.

Les bénévoles ont tenu à réitérer leurs remerciements à « tous ceux qui ont travaillé sans relâche » à secourir Athena. « Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à cette belle nouvelle famille », conclut la publication.