Ce chien ne s'attendait pas à cohabiter avec 7 chatons et leur mère mais devient volontiers leur « oncle » bienveillant (vidéo)

L'arrivée d'une chatte sauvée et de ses 7 chatons a transformé le quotidien de Ziggy, un Sheepadoodle qui s'est naturellement imposé comme leur protecteur et compagnon de jeu. Une complicité aussi attendrissante que bénéfique, puisque le chien participe activement à la socialisation des petits félins tout en les rassurant au quotidien.

Ziggy est un chien d'une douceur et d'une gentillesse remarquables. La famille de ce Sheepadoodle (croisé Bobtail / Caniche) lui consacre un compte TikTok, baptisé « @ziggysheepadoodle », dont l'auditoire reste encore quelque peu confidentiel avec quelques dizaines de followers, mais il est indéniable que cette situation ne restera pas inchangée.



@ziggysheepadoodle / TikTok

Sa propriétaire a récemment accueilli une petite famille féline sauvée de l'errance : une chatte et ses 7 chatons.

Leur arrivée n'a pas manqué de surprendre Ziggy, ainsi que le conjoint de son humaine, a-t-elle tenu à préciser, mais le chien est clairement ravi d'avoir de la compagnie.

Il est instinctivement devenu leur « oncle », renonçant volontiers à son besoin d'espace privé et se laissant envahir par ces petits minets curieux et énergiques.

On peut voir Ziggy faire la connaissance des chatons et de leur mère dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 22 juin 2026 sur TikTok et relayée par Parade Pets :

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Le Sheepadoodle a pris l'habitude de jouer avec ses petits protégés ou encore tout simplement de s'allonger à leurs côtés pour les observer avec des yeux pleins de tendresse. C'est ce que montre cette autre vidéo :

Ces interactions sont excellentes pour Ziggy, qui semble s'épanouir en étant entouré des chatons, mais aussi et surtout pour ces derniers ; sa présence les rassure et il contribue grandement à leur socialisation, tout en offrant un peu de répit à leur maman.

L'info conseil Woopets : un chien peut-il vraiment aider à socialiser des chatons ?

La réponse est oui, mais à condition qu'il soit calme, équilibré et que les rencontres soient supervisées. Un chien sociable et patient apprend aux chatons à se familiariser avec une autre espèce dès leur plus jeune âge, ce qui peut les rendre plus confiants à l'âge adulte.

Leurs interactions doivent rester positives. Ainsi, si la mère des chatons ou le chien montre des signes de stress, il est préférable d'interrompre la séance et de réessayer plus tard.

Il est également important de rappeler que chaque animal doit pouvoir s'isoler lorsqu'il en ressent le besoin, afin d'éviter toute fatigue ou surstimulation, notamment chez les très jeunes chatons.

Une cohabitation réussie ne repose pas sur la quantité de contacts, mais sur leur qualité et le respect du rythme de chacun.