  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer

Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer


dans la catégorie Emotion

Face à la maladie d’Alzheimer de Donna Aho, sa chienne Skye a développé une vigilance instinctive qui lui permet de détecter ses épisodes de détresse, notamment la nuit. Toujours à ses côtés, la Golden Retriever intervient immédiatement en cas de besoin et alerte son mari, assurant ainsi une présence protectrice et rassurante au quotidien.

Illustration : "Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer"
© KCTV

Skye ne se contente pas d'être l'animal de compagnie de ses propriétaires, Donna et Michael Aho ; cette chienne est aussi leur héroïne au quotidien, et ce, depuis 10 ans.

Le couple, qui vit dans le Dakota du Nord (Etats-Unis), confie à KCTV avoir réalisé que Skye était spéciale depuis leur rencontre.

Illustration de l'article : Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer
KCTV

Donna et Michael Aho avaient fait la connaissance de cette femelle Golden Retriever alors qu'ils faisaient du bénévolat au sein d'une association appelée Retrieve a Golden of the Midwest. Celle-ci venait de la sauver d'une usine à chiots.

« Comme vous pouvez le constater, elle a vécu une vie merveilleuse au cours de ces 10 dernières années. Nous sommes très heureux et très fiers de la gentille chienne qu’elle est devenue », dit Gretchen Austin, bénévole de ladite association, à KCTV.

Illustration de l'article : Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer
KCTV

Récemment, Donna Aho a appris qu'elle était atteinte d'Alzheimer. Comme si elle comprenait que sa maîtresse avait besoin d'être guidée et réconfortée, Skye a tout de suite et instinctivement endossé le rôle de garde du corps.

« Elle reste entièrement attentive à Donna »

Elle veille constamment sur sa sécurité, ce qui la rassure et apaise également son mari. « Dès que je quitte la maison, quelle qu’en soit la raison, elle reste entièrement attentive à ma femme, Donna », explique-t-il.

Quand Donna est prise de tremblements pendant son sommeil à cause de la maladie, Skye accourt pour l’aider.

« La dernière fois que c’est arrivé, j’étais à l’étage en train de dormir profondément, raconte Michael Aho. Tout à coup, sans que je l’aie entendue monter, Skye est venue du côté de Donna, près du lit, et s’est mise à aboyer [...]. Elle l’a ainsi sortie de son cauchemar. »

Illustration de l'article : Sauvée d'une usine à chiots, cette Golden Retriever veille constamment sur la sécurité de sa maîtresse atteinte d'Alzheimer
KCTV

La présence attentive et fidèle de Skye transforme chaque instant du quotidien en un soutien discret mais essentiel pour sa famille.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo) Emotion

Son Husky s'enfuit et se retrouve dans un autre pays, une femme le retrouve grâce à une belle chaîne de solidarité (vidéo)

Beatris Guerta Sanchez n’oubliera pas cette mésaventure de sitôt. Alors qu’elle rentrait du travail, son Husky s’est...

02/07/26 | Par J. Voisart