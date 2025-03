Ce chien "ronfle de bonheur" chez sa nouvelle famille après avoir connu l'abandon et une blessure au cou causée par une corde (vidéo)

Vody profite de sa nouvelle vie au sein d’une famille aimante et attentionnée. Une cicatrice autour du cou de ce chien témoigne de ce qu’il a dû endurer depuis son plus jeune âge. Le passant qui l’a vu et alerté les secours, les pompiers qui sont intervenus, l’équipe d’Action Protection Animale qui l’a pris en charge, les vétérinaires qui l’ont soigné et enfin les gens qui ont adressé leurs dons pour financer ses soins… Grâce à toutes ces personnes, il goûte aujourd’hui au bonheur dont il a été privé.

Le dimanche 16 mars, Action Protection Animale a posté sur sa page Facebook une vidéo où on voit un chien paisiblement endormi et entend ses ronflements à la fois amusants et touchants. Ces derniers sont d’autant plus émouvants lorsque l’on apprend ce que l’animal a récemment traversé.

L’association avait relaté sur son site les terribles sévices qu’il avait subis et son sauvetage le 26 février dernier.

Nous avons parlé de chien, mais Vody est encore bel et bien un chiot, puisqu’il n’a que 8 mois. Sa jeunesse et sa douceur ne l’ont pas mis à l’abri d’actes inimaginables et qui lui ont valu tant de souffrances.

Abandonné au bord d’une route, à la lisière des bois dans le Val d’Oise, le quadrupède présentait « une plaie béante et surinfectée autour du cou ». Il avait été découvert par un bon samaritain, qui s’est d’ailleurs manifesté en commentant la vidéo évoquée plus haut. Tonio da Cunha s’est ainsi dit « heureux d’être passé au bon moment sur cette route de forêt ».



Action Protection Animale

Il avait prévenu les secours. Les pompiers s’étaient aussitôt rendus sur place, avant de passer le relais à l’équipe d’Action Protection Animale qui a emmené le canidé aux urgences vétérinaires.

L’examen a révélé que Vody était attaché en permanence avec une ficelle qui, au fil des mois, l’étranglait de plus en plus. Tandis que son corps se développait, le cou restait enserré, et la corde s’enfonçait profondément dans la chair.

A la douleur s’ajoutaient les ravages de l’infection. On n’ose imaginer ce qu’il avait dû ressentir durant tout ce temps.

Vody a été opéré. La plaie a pu être traitée et refermée. Action Protection Animale a lancé un appel aux dons, car ces soins ont eu un coût élevé. En parallèle, l’association a déposé une plainte, et une enquête a été ouverte par les gendarmes de la brigade de Domont.

« Vody vit chez une famille formidable »

Le 15 mars, Action Protection Animale a donné des nouvelles réjouissantes au sujet du chiot. « Aujourd’hui, on peut le dire haut et fort : Vody est sauvé », peut-on lire dans l’article en question.

« Depuis une dizaine de jours, Vody vit chez une famille formidable », indique l’association. Il dispose désormais d’une grande maison chez un couple qui l’adore, auprès de l’enfant de ce dernier qui l’aime tout autant, ainsi que d’une American Staffordshire Terrier séniore qui a appris à l’apprécier après quelques hésitations initiales.

Action Protection Animale

Action Protection Animale précise que « cette adoption magique a vu le jour… grâce à Instagram ».

« Merci à tous ceux qui ont permis cette histoire. Merci pour Vody », conclut l’association.