Ce chien rescapé d'un feu de forêt et incapable d'ouvrir sa gueule à cause d'une blessure est désormais prêt pour un nouveau départ

En début d’année, les feux de forêt qui ont ravagé une partie de la Californie ont laissé derrière eux un paysage de désolation, mais aussi quelques histoires d’espoir. Parmi elles, celle de Nicki, un jeune chien croisé Berger Allemand miraculeusement sauvé des flammes. Recueilli par la Best Friends Animal Society, ce toutou courageux portait les traces d’un passé douloureux, mais n’a jamais cessé de rayonner. Grâce à une opération salvatrice et à l’amour des bénévoles, Nicki est aujourd’hui transformé. Rempli d’énergie et de tendresse, il n’attend plus qu’une chose : trouver enfin la famille qui saura l’aimer pour la vie.

L’année 2025 avait très mal commencé pour les habitants de la région de Los Angeles (Etats-Unis), où de gigantesques feux de forêt avaient sévi. Les animaux n’avaient pas été épargnés par la catastrophe. Beaucoup avaient eu la chance d’échapper à la dévastation, et Nicki est l’un d’eux. Ce croisé Berger Allemand de 18 mois avait été pris en charge par l’association locale Best Friends Animal Society dans la foulée de son sauvetage, rapportait People.

A son arrivée au refuge californien, le chien ne pouvait quasiment pas ouvrir la gueule, car il souffrait d’une blessure aux mâchoires dont les vétérinaires ignoraient l’origine.

Malgré ses traumatismes tant émotionnels que physiques, Nicki a toujours affiché une joie de vivre hors normes. Les bénévoles de la Best Friends Animal Society ont vite pu constater à quel point il était doux, enjoué et sociable. Il est même devenu la star des séances de jeux avec ses congénères.

Un regain d’entrain depuis l’opération

Récemment, il a subi une intervention chirurgicale au niveau des mâchoires. A l’issue de l’opération, il pouvait enfin ouvrir complètement la gueule. La convalescence a duré 5 semaines.

Depuis, il se sent encore mieux et n’a jamais été aussi énergique. Nicki est désormais fin prêt pour l’adoption.

L’équipe de la Best Friends Animal Society lui cherche une famille aimante. Ce chien a besoin d’un maître actif et attentionné, disposé à jouer avec lui et à lui faire faire de longues promenades quotidiens. Si, en plus, son futur foyer compte d’autres canidés, Nicki n’en serait que plus heureux.

A lire aussi : À 22 ans, cette chienne est considérée comme l’une des plus vieilles au monde



Best Friends Animal Society