Ce chien qui adore sa "mamie" vit un véritable déchirement chaque fois qu'elle doit lui dire au revoir (vidéo)

Quand un chien devient le protagoniste d’un moment de tendresse familiale, c’est l’émotion assurée parmi les internautes. Une vidéo montrant Wally, Golden Retriever suivi par des centaines de milliers d’abonnés sur TikTok, triste à l’idée de quitter sa mamie, a récemment touché plus de 16 millions de personnes.

Les Golden Retrievers rencontrent un succès fou auprès des familles du monde entier, et ce, depuis de nombreuses années. Cette popularité s’est étendue vers l’univers des réseaux sociaux, les comptes dédiés aux chiens de cette race réunissant d’innombrables fans avides de leurs aventures quotidiennes. L’une de ces vedettes à fourrure est Wally, dont le quotidien est suivi par plus de 440 000 followers sur le compte TikTok qui lui est consacré, “@wally.meets.world”.

Une vidéo de lui partagée récemment est devenue particulièrement virale, ayant généré 16,4 millions de vues. On y découvre une tendre interaction entre le chien et la mère de sa propriétaire, sa “mamie” en quelque sorte.

Wally adore sa grand-mère et est toujours ravi de lui rendre visite. Il sait que chez elle, il peut s’amuser comme bon lui semble, notamment en plongeant dans la piscine. Surtout, il est assuré de faire le plein de câlins et de bisous auprès d’elle. Il lui arrive même de passer des weekends entiers à ses côtés.

Alors forcément, lorsqu’il est l’heure pour lui de rentrer à la maison, il est toujours chagriné de devoir se séparer de sa mamie. C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo évoquée plus haut, postée le 11 septembre 2025 et relayée par PetHelpful . La voici :

“Personne ne t'aime autant que ta grand-mère”

“Mon chien est tellement triste à chaque fois qu'il quitte sa grand-mère”, indique le texte incrusté, alors que les images montrent un Wally abattu, la tête posée sur le bord de la fenêtre de la voiture. Sa grand-mère lui parle tendrement, le caresse et l’embrasse.

La complicité et l’affection qui les lient sont palpables dans cette scène extrêmement touchante.



@wally.meets.world / TikTok

“Oh mon pote, tu es si triste !” lui dit-elle, avant de lui faire une promesse réconfortante. “Grand-mère vient te voir jeudi, lui assure-t-elle, en effet. Papa et maman partent en week-end.”

“Personne ne t'aime autant que ta grand-mère”, ajoute-t-elle dans cette vidéo qui a ému de nombreux internautes. “Les chiens sont des cadeaux du ciel. J'en ai la certitude !“ a ainsi commenté l’un d’eux. “Chaque chien a besoin d'une grand-mère féerique comme elle !” a réagi un autre.