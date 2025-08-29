Ce chien qui refusait de quitter l'endroit où sa famille l'avait abandonné retrouve sa joie de vivre grâce à ses sauveurs

Lorsqu’ils sont abandonnés, les animaux ont tendance à rester près de l’endroit où leurs maîtres les ont laissés seuls. Ils attendent alors un retour qui n’arrivera jamais, et ce, quel que soit le lieu de l’abandon et ses potentiels dangers.

Depuis combien de temps attendait-il ? Difficile à dire. Un chiot blanc, probablement croisé avec un Chien de montagne des Pyrénées , a été repéré par des automobilistes sous un pont, au bord d’une autoroute du Missouri (États-Unis). Ces derniers ont aussitôt contacté l’équipe de secours de l’association Stray Rescue of St. Louis (SRSL).

Lorsque les employés sont arrivés sur place, ils ont aperçu une petite bouille les fixant d’un regard implorant. Malgré le bruit et le passage des véhicules lancés à toute vitesse, la boule de poils restait parfaitement immobile. Le toutou était seul, sans eau ni nourriture, et aucun humain à proximité. À force de patience, l'équipe du SRSL a finalement pu passer une laisse autour du cou de l’animal pour ensuite le mettre en sécurité.



© StrayRescue / Facebook

De retour dans les locaux de l’association, impossible de savoir d’où pouvait venir l’infortuné canidé. Ce dernier a néanmoins passé une visite médicale afin de déterminer son état de santé. Le vétérinaire n’a décelé aucune pathologie et a pu déterminer que le toutou avait environ 3 ans.

Rapidement placée en famille d’accueil , la boule de poils a pu se remettre de ses émotions. George et Vicki Dunn, ses parents temporaires, lui ont même trouvé un petit nom : Remi. Depuis son arrivée, chez ses bienfaiteurs, Remi s’épanouit parfaitement, comme le déclare M. Dunn dans un message repris par The Dodo : “C'est un adorable petit chien qui a su sortir de sa coquille depuis son arrivée chez nous. Il est déjà très joueur et sa famille est ravie de l'accueillir…”.



© StrayRescue / Facebook

A lire aussi : La visite surprise de 3 chiots Patous enjoués enchante les propriétaires d'une ferme qui finissent par percer le mystère de leur provenance (vidéo)