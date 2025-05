Un Saint-Bernard abandonné au bord de l’autoroute prend sa revanche sur la vie (vidéo)

Lorsque les membres d’une association ont récupéré un chien seul au bord d’une autoroute, ils ont d’abord pensé que celui-ci avait fugué. Après quelque temps, ils ont été forcés de constater que l’animal avait été abandonné et ont tout fait pour lui redonner goût à la vie.

Thor, un Saint-Bernard dynamique, a perdu sa joie de vivre lorsqu’il s’est retrouvé livré à lui-même sur l’autoroute. Pris en charge au sein du refuge pour animaux du comté de Wabash (Indiana, États-Unis), il est resté entre les bonnes mains de ses sauveteurs. Ces derniers ont parallèlement tout fait pour lui trouver une famille aimante, ce qu’ils ont fait.

Le pauvre Thor errait le long d’une autoroute et avait vraisemblablement perdu ses propriétaires. Il n’est pas rare que des animaux parviennent à s’échapper sur la route des vacances, profitant d’une pause pour s’extirper de la voiture. Alors, quand les bienfaiteurs du refuge de Wabash l’ont découvert, ils ont d’abord cherché sa famille.

Wabash County Animal Shelter, Inc. Wabash, Indian / Facebook

Une triste réalité

Jennifer Castro, la directrice du centre de sauvetage, pensait qu’il était attendu quelque part : « Nous étions certains que quelqu'un, une famille, avait déclaré ce drôle de petit garçon comme étant porté disparu », partageait-elle à Newsweek. Pourtant, malgré les recherches intensives et les publications postées sur les réseaux sociaux, personne ne s’est manifesté pour récupérer Thor.

Au bout de plusieurs jours, les membres du refuge ont commencé les procédures pour le placer à l’adoption : « Il était temps pour nous de faire ce que nous faisons le mieux : stériliser, vacciner, implanter une puce électronique, commencer des traitements préventifs mensuels et trouver à ce beau garçon qui aime s'amuser le foyer le plus adapté », indiquait Jennifer.

À la recherche de la bonne famille

Thor a d’abord rejoint une famille d’accueil expérimentée avec les Saint-Bernard. Toutefois, ses hôtes, qui étaient relativement âgés, ont eu du mal à canaliser son énergie débordante. Il est alors retourné au refuge, mais n’a pas patienté longtemps avant que sa chance finisse par tourner.

Une famille est tombée sous son charme et a décidé de lui offrir une place définitive au sein de son foyer : « Notre grand et adorable Saint-Bernard, Thor, a trouvé son foyer pour la vie ! Après une seconde chance d'adoption, la patience et la gentillesse de Thor ont finalement porté leurs fruits », annonçaient les membres du refuge. Une excellente nouvelle qui réchauffe le cœur !