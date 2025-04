À 60 ans, cette technicienne vétérinaire à la retraite continue de lutter contre la surpopulation animale en parcourant 2 700 kilomètres pour stériliser des centaines de chiens et chats

La surpopulation des chiens et des chats représente un fléau dans de nombreux pays. Lesquels n’ont parfois pas les moyens de financer des campagnes de stérilisation. Associations et bénévoles du secteur animalier, comme Lori, donnent alors de leur temps pour freiner ce phénomène et de ce fait, lutter contre la misère animale.

À 60 ans, Lori Mazzola, originaire de Georgetown aux États-Unis, a pris sa retraite de technicienne vétérinaire. Pendant des années, elle a aidé des animaux dans le besoin et cette vocation l’a poursuivi même après avoir tiré sa révérence. En effet, la femme s’est lancée dans une opération de stérilisation visant à limiter la surpopulation des chiens et chats errants au Honduras, soit à des milliers de kilomètres de chez elle.

Plus exactement, près de 2 700 kilomètres séparaient la bienfaitrice du pays d’Amérique centrale. Toutefois, cela ne l’a pas freinée, car elle savait qu’elle pourrait se rendre utile en allant sur place. La surpopulation des animaux errants est un fléau non seulement pour les habitants, mais aussi pour les boules de poils elles-mêmes. Elles sont si nombreuses que toutes ne peuvent pas être adoptées et vivent dans la rue dans des conditions difficiles. Elles sont aussi parfois considérées comme mal aimées et peuvent être persécutées.

Des centaines d’animaux concernés

Lori s’est associée à l’organisme de sauvetage animalier Perros Sin Nombre, pour lequel elle est bénévole, afin de mener à bien sa mission. Elle a donc quitté son pays avec un groupe de volontaires pour rejoindre les villes de Roatan et d’Utila, rapportait CT Insider. Sur place, les bienfaiteurs n’ont pas chômé, car 375 animaux ont été stérilisés en l’espace d’une semaine.

Pour Lori, cette action n’est pas anodine. Son impact est grand pour réduire les populations de chiens et de chats et c’est d’ailleurs la deuxième année qu’elle participe à la mission. Toutefois, comme elle l’a expliqué, l’association Perros Sin Nombre recherche d’autres bénévoles pour des résultats significatifs. Le personnel ambitionne aussi de créer un refuge par la suite et sollicite le public pour collecter des fonds.

Chacun peut, à son échelle, réduire la misère animale. Les campagnes de stérilisation, qui requièrent un grand nombre de bénévoles, limitent les souffrances qu’endurent nos amies les bêtes lorsqu’elles vivent dans la rue et n’ont personne sur qui compter. Ainsi, les bons Samaritains comme Lori ont l’espoir que la situation finisse par évoluer.