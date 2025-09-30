Ce chien qui attendait désespérément devant une salle de sport a changé de vie grâce à une femme encore en deuil de son animal (vidéo)

Cette habituée de la salle de port venait de perdre son chien et la douleur était encore très présente. En rentrant chez elle après un peu d’exercice physique, cette femme a fait une rencontre qui a changé sa vie. Après plusieurs étapes nécessaires, elle a décidé de faire une place dans sa vie à celui qui était devenu indispensable.

Cette soirée aurait pu être banale, mais a finalement été très mouvementée. Mittens, l’ancien chien de la sportive, devait veiller sur elle ce soir-là car tout s’est très rapidement enchaîné, donnant lieu à une histoire pérenne.

@pluto_orbits_earth

« J’ai trouvé ce petit gars »

C’est avec beaucoup d’émotion que cette utilisatrice TikTok (@pluto_orbits_earth) revient sur cette rencontre. Elle confiait à Newsweek : « Je crois que mon doux bébé à fourrure, Mittens, savait que j’étais seule depuis son décès il y a 2 mois ». En effet, le petit chien qui se trouvait devant la salle de sport a été l’occasion pour la jeune femme de constater qu’elle était bel et bien disposée à faire une nouvelle place pour un animal dans son cœur.

Elle se souvient à propos de son protégé : « Il avait l’air si triste et affamé. J’ai pu le faire monter dans ma voiture, mais il avait toujours tellement peur ».

@pluto_orbits_earth

Un chien « jamais soigné »

Une fois chez elle, la femme a nourri le chien et a constaté que son pelage était envahi par des herbes collantes. Avec beaucoup de précaution, elle lui a donné un bain, puis a entamé un brossage de fond. Épuisé, le chien s’est endormi encore mouillé sur la serviette éponge. L’opération aura duré plusieurs heures, durant lesquelles la bienfaitrice a découvert que le chien était également couvert de puces.

@pluto_orbits_earth

Remonter le fil d’un passé

Le lien entre cette femme et ce joli chien nommé Pluton a été instantané. Il fallait cependant s’assurer qu’aucune famille n’était en attente du retour de son animal. La jeune femme s’est rendue chez le vétérinaire et le chien a pu recevoir soins et vaccinations. Le détecteur de puce électronique a révélé qu’il n’appartenait à personne. Quelque temps plus tard, sur les réseaux sociaux, la jeune femme a reçu le message d’une personne se présentant comme la propriétaire de Pluton. Le manque de preuves apportées a coupé court à cette possibilité.

@pluto_orbits_earth I believe my sweet fur baby, Mittens, knew I was lonely since his passing two months ago. I found this little guy. Covered in fleas, stickers, fur matted, hadn’t been groomed, and scared. I called local shelters and no one had reported him. No microchip. Posted him on social media media. A lady said he was hers but didn’t reach out to me until 6 days after commenting on the post and wouldn’t show proof of ownership, couldn’t confirm if he was microchipped but said she had him since he was 10 weeks old. (I waited 24 hrs after she said she would send it to me which makes it now 7 days). I didn’t want the poor guy to go to the wrong home. It’s so easy to log in to your vet portal these days. After calling the authorities to ask what my options were because I wasn’t trying to get in any trouble, I now have this guy. Meet Pluto. ??@Petco @Zesty Paws @Milk-Bone @The Paw Spa Elite ? original sound - pluto_orbits_earth

« L’univers a dit que vous aviez besoin de lui »

La suite des événements, on le voit en vidéo, a été très joyeuse. Définitivement adopté, Pluton a bien trouvé sa place chez sa nouvelle maman. Sa dernière sortie en date, un moment au spa canin, a été plus qu’appréciée.