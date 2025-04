En pleine séance à sa salle de sport habituelle, un homme découvre la présence d’un sac de transport et plus haut dans un arbre le chat qui était censé être à l’intérieur

L’homme venu à la rencontre du chat perché dans un arbre a l’habitude de se rendre dans un parc de Brooklyn (New York, États-Unis), tous les matins. Ce jour-là, sa séance a été perturbée par la présence anormale d’un sac de transport pour animal de couleur rose, déposé auprès d’un arbre et dont l’ouverture laissait supposer qu’une boule de poils s’en était échappée.

Greenpoint Cats / Facebook

Et plus haut… un chat

L’homme revenait sur la rencontre insolite auprès de nos confrères de Love Meow. Il confiait : « Je fais du Tai Chi tous les matins là-bas et j’ai vu ce sac de transport rose sur le sol ». En levant la tête, l’homme a découvert un chat coincé dans l’arbre en question et qui ne pouvait plus en redescendre.

Tout de suite, l’Américain s’est débrouillé pour traîner une table de pique-nique qui se trouvait à proximité de l'arbre pour atteindre les premières branches. Il a réussi à arriver au niveau du chat, mais ce dernier n’était pas décidé à bouger.

« Je n’ai aucune compétence concernant les ‘chats d’arbre ‘ »

L’homme s’est rendu à l’évidence qu’il ne s’en sortirai pas seul. Il a alors pris contact avec l’association locale Grennpoint Cats qui a déployé une équipe de sauveteurs quasiment aussitôt. Le félin, rapidement nommé Tai Chi, en référence à son premier sauveur, s’est laissé faire et a rejoint la terre ferme.

« Tai Chi est le chat de canapé idéal, avec un cœur plein d’amour »

Confié à un vétérinaire, il a été déterminé que le félin était une chatte plutôt âgée. Très affectueuse, elle s’est blottie auprès de qui voulait bien lui ouvrir ses bras. Un bénévole expliquait : « Cette élégante dame âgée a été sauvée du haut d’un arbre après avoir été abandonnée dans un parc, mais son côté affectueux est toujours bien présent ».

Préférant le canapé à l’aventure, elle est actuellement placée dans une famille d’accueil, mais espère rejoindre prochainement un foyer définitif. Un de ses aidants a ajouté : « Si vous êtes prêt à être adoré par un chat qui sait exactement ce qu’il veut, Tai Chi attend de vous rencontrer ».