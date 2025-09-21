Ce chien offre un dessin surprise à sa maîtresse venue le récupérer à la garderie, elle fond en découvrant le chef d’œuvre

A la fois originale et attendrissante, l’initiative d’une pension canine a récemment touché en plein cœur la maîtresse d’un Corgi. En récupérant son compagnon à 4 pattes, elle a eu la surprise de découvrir un souvenir pas comme les autres, soigneusement préparé par l’équipe de la garderie. Les internautes n’y ont pas été insensibles non plus.

La propriétaire d’un adorable chien appelé Milo, pensionnaire d’une garderie, a été émue par la surprise préparée par le personnel de l’établissement sur la base de la “signature” du canidé. Elle l’a découverte dans sa voiture, en le récupérant à la pension, et n’a pas caché sa fierté.

Pour occuper les chiens tout en créant de merveilleux souvenirs destinés à leurs maîtres, bon nombre de pensions canines organisent des séances de création artistique. Certaines trempent les pattes des loulous dans de la peinture non toxique et laissent ainsi ces derniers gambader joyeusement sur des toiles, ce qui donne lieu à de magnifiques tableaux constitués d’empreintes colorées.

Ce genre d’activité se déroule régulièrement à la garderie où va Milo, qui est située à Elizabethtown dans l’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis). Toutefois, une œuvre présentée récemment a particulièrement touché la maîtresse de ce Welsh Corgi Pembroke.

Sa propriétaire explique à Newsweek que des objets artisanaux étaient régulièrement confectionnés à la garderie pour les grandes occasions, comme la fête des Mères, la fête des Pères et la Saint-Valentin. Cette fois-ci néanmoins, elle ne s’attendait pas à ce qu’elle allait recevoir. “On fait beaucoup de bricolage dans sa garderie, mais celui-ci était une surprise”, a-t-elle, en effet, confié.

“Tellement heureux d'avoir trouvé un endroit aussi formidable pour Milo”

Elle l’a partagé dans une publication faite le 19 août 2025 sur le compte TikTok “@milothepembroke”, consacré à son chien.

L’une des employées de la pension canine a ainsi réalisé un dessin représentant un cochon, autour de l’empreinte rose de la truffe de Milo.

@milothepembroke / TikTok

“Nous sommes tellement heureux d'avoir trouvé un endroit aussi formidable pour que Milo puisse apprendre, faire de l'exercice et socialiser”, peut-on lire en légende de ce post, qui a généré 1,1 million de vues sur TikTok.