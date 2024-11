Ce chien a la meilleure des réactions quand son propriétaire le dépose à la garderie (vidéo)

Sur Facebook, la vidéo d’un Terrier de Boston a fait sensation ! La boule de poils au pelage noir et blanc a attendri les internautes grâce à son enthousiasme communicatif. Ceux-ci l’ont découverte dans un grand moment de joie alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre la garderie pour chiens.

Cet endroit n’est pourtant pas au goût de tous les quadrupèdes, car certains souffrent de la séparation avec leur maître. Alors, le moment des au revoir peut être difficile à supporter pour de nombreux chiens. Au contraire, pour d’autres, la garderie est un endroit d’amusement. Ils sont alors ravis de s’y rendre !

Lillian Lew / Facebook

Un chien impatient de rejoindre ses amis

Dans une vidéo partagée sur Facebook et relayée par DogTime, un Terrier de Boston est filmé dans les bras de son maître. Il est indiqué en légende que le chien se rend à la garderie pour chiens et son excitation démontre à quel point il est heureux de s’y retrouver. Il ne tient pas en place et remue dans tous les sens, tandis que son propriétaire essaie de le maintenir.

Une personne vient ouvrir la grille pour accueillir le toutou, qui est encore plus heureux en la voyant. Son humain le dépose au sol à ce moment, et le chien se précipite vers sa gardienne, absolument ravi de la retrouver.

Il est évident que pour ce chien, le passage à la garderie est un excellent moment. Il ne regarde d’ailleurs pas son maître avant de partir : « Quand vous préférez être à la garderie pour chiens plutôt que n'importe où ailleurs », écrivait ce dernier.

Les internautes, qui étaient nombreux à visionner le clip, étaient heureux de voir le toutou si à l’aise en se rendant dans sa pension : « Vous savez qu'on prend soin d'eux », écrivait une personne, « C'est un bon signe que le personnel de la garderie traite vraiment bien les chiens », affirmait quelqu'un d’autre.