Charlie, un jeune Golden Retriever, découvre la plage pour la première fois avec émerveillement (vidéo)

La propriétaire d’un chien répondant au nom de Charlie a décidé de l’emmener à la plage, au bord de l’océan. Une expérience qu’il n’avait jamais vécue auparavant et qu’il a clairement adorée.

Le charme fascinant et envoûtant de la mer ne laisse personne indifférent, encore moins nos chers amis à 4 pattes. Que dire alors lorsqu’il s’agit d’un Golden Retriever, race connue pour son aisance dans ce milieu ? Charlie en est justement un et cet adorable loulou a eu l’occasion d’approcher l’océan de très près pour la première fois de sa vie. Un moment plein de tendresse et qui restera assurément gravé dans sa mémoire.

Sa propriétaire n’a pas manqué de filmer de la scène. Elle a ainsi partagé la vidéo sur son compte TikTok « @laurenandcody », que suivent 113 000 abonnés. Mise en ligne le 4 novembre 2024 et relayée par Parade Pets, la séquence en question a généré des dizaines de milliers de vues. La voici :

Les odeurs, l’air iodé, le vent caressant son pelage doré, les vagues qui venaient s’écraser sur la plage, le sable… Tout concourait à faire de cet instant une expérience inoubliable pour le brave chien âgé d’un an et demi.

En souvenir de Cody

Pour sa propriétaire Lauren, l’attitude de Charlie était d’autant plus émouvante qu’elle a fait jaillir en elle le souvenir de Cody.

Cody n’était autre que le grand frère de Charlie. C’est d’ailleurs en grande partie pour lui que ce compte TikTok avait créé. L’aîné des Golden Retrievers de la famille n’est malheureusement plus de ce monde ; il est décédé en juillet 2023 à l’âge de 13 ans.



Parmi les nombreux internautes ayant réagi à la vidéo en commentaires, « Erin’s Funny Farm » a d’ailleurs cité le regretté canidé. « Je parie que Cody vous sourit tous les deux ! », a-t-elle, en effet, écrit.

« Je mourrais sur le champ si cela signifiait que chaque Golden Retriever pouvait faire l'expérience de la plage », a commenté, pour sa part, Emma. Quant à Christine, elle se dit certaine que le « doux Charlie […] s’en souviendra toujours ».