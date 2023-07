Ce chat négligé par ses propriétaires peut enfin voir le monde après une chirurgie des paupières

À tout juste un an, Aslan est arrivé au refuge dans un état si déplorable qu’il semblait en avoir 10 de plus. Atteint d’une maladie oculaire non traitée, il était sur le point de perdre la vue. Quant à ses dents, elles étaient tellement abîmées que près de la moitié devait être retirée.

Aslan est un chat Maine Coon âgé de un an. Il a été sauvé d’une maison où il était gravement négligé, et placé dans le refuge Bradford Cat Watch Rescue and Sanctuary, en Angleterre.

Le félin était atteint d’une maladie des yeux appelée entropion. Cela signifie que ses paupières étaient enroulées sur elles-mêmes, vers l’intérieur de l’œil. Ses cils et ses poils frottaient donc en permanence la surface de ses yeux, occasionnant une irritation très douloureuse. En raison de la douleur, les paupières se fermaient d’autant plus, aggravant le phénomène et l’empêchant de voir. De plus, cela entraînait des lésions de la cornée pouvant conduire à une perte de vue complète.

© Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary / Facebook

Les anciens propriétaires du félin n’avaient rien fait pour le soigner, et il était urgent d’intervenir.

Une première opération a redonné la vue à Aslan

Aslan a donc subi une première opération chirurgicale. « La chirurgie était complexe et impliquait de retirer un morceau de peau autour de l'œil et de le coudre pour corriger la paupière inversée », a expliqué le refuge, dans des paroles rapportées par Cole & Marmalade.

© Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary / Facebook

L’intervention a été un succès, et un jour plus tard, Aslan ouvrait les yeux pour la première fois depuis bien longtemps.

© Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary / Facebook

Dès lors, l’attitude du félin a changé du tout au tout. Soulagé de ses douleurs, et pouvant voir le monde, il a retrouvé une véritable joie de vivre. « Pour la première fois, nous avons vu Aslan jouer avec des jouets et aimer la vie », a partagé le refuge.

© Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary / Facebook

Une seconde opération de « retouches finales »

2 mois plus tard, le chat a dû être opéré une seconde fois afin de peaufiner le travail et s’assurer que tout tienne dans le temps. Ils ont profité de cette deuxième anesthésie pour lui retirer 13 dents qui étaient dans un très mauvais état.

« Un chat d'un an ne devrait pas nécessiter des soins dentaires aussi importants, et nous pensons que cela était dû à une alimentation très inadéquate et à une mauvaise nutrition avant de venir au sanctuaire. »

Heureusement, toutes les souffrances d’Aslan sont maintenant derrière lui. Après sa convalescence, le chat a même trouvé une nouvelle famille pour toujours, prête à le choyer comme il le mérite ! Sa nouvelle maman a déclaré « Honnêtement, il va si bien, je pense vraiment qu'il est heureux ici. Et je le suis tout autant. »

© Bradford Cat Watch Rescue & Sanctuary / Facebook