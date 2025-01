Un chat surgit de nulle part et offre son amitié à un pêcheur surpris par son caractère amical et son enthousiasme (vidéo)

En bondissant sur un homme qui était en train de pêcher dans une étude d’eau gelée, un chat s’est non seulement fait un nouvel ami, mais il s’est, en plus, ouvert les portes vers une nouvelle vie au sein d’une famille aimante.

TJ Erickson, alias « @tjs_guide_service » sur Instagram, est féru de pêche et de grands espaces. Il partage sa passion, ses aventures et ses découvertes sur le réseau social, où il est suivi par plus de 15 000 followers. Il propose également ses services en tant que guide de pêche.

Récemment, le jeune homme s’est rendu sur une étendue d’eau gelée pour pratiquer la pêche sur glace. Il avait choisi un emplacement éloigné de tout et ne s’attendait certainement pas à faire la moindre rencontre, à l’exception des animaux sauvages et des poissons.

Il a pourtant été surpris de voir un chat surgir de nulle part et s’approcher de lui en toute confiance. C’était un jeune félin à la robe noire, particulièrement remuant, amical et joueur.



@tjs_guide_service / Instagram

TJ Erickson s’est installé dans son abri et l’animal l’y a rejoint. Le chat a commencé à lui tourner autour, puis il a sauté sur ses genoux et grimpé sur ses épaules. Il agissait comme s’ils se connaissaient depuis toujours, alors qu’il n’était là que depuis quelques minutes.

Même si TJ Erickson ne semblait pas trop savoir comment il devait réagir, il ne pouvait pas ne pas se laisser charmer par ce concentré d’énergie et de tendresse qui s’agitait autour de lui.

« Un bon foyer » pour le chat pêcheur

D’habitude, ce sont les humains qui adoptent les animaux, mais dans ce cas précis, on peut dire que c’est le chat qui a choisi son ami.

De nombreux internautes attendris et amusés par la séquence ont suggéré, dans leurs commentaires, à TJ Erickson d’adopter le minet. L’un d’eux lui a même trouvé un nom de circonstance : Fisher (pêcheur).

Même si l’intéressé ne l’a pas adopté, il a indiqué, en répondant à un autre commentaire, lui avoir trouvé « un bon foyer ».

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 4 décembre 2024 sur Instagram et relayée par Parade Pets :

