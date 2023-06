Duel insolite sur la plage entre un Golden Retriever curieux et un crabe prêt à en découdre (vidéo)

En s’étant retrouvé face à un crabe, un chien appelé Chilaquil a semblé tiraillé entre l’envie de s’amuser avec lui et la peur que les choses tournent mal. La posture menaçante du crustacé et ses grandes pinces n’auguraient rien de bon pour le canidé, mais la rencontre a tout de même eu le mérite d’amuser ses maîtres et de très nombreux internautes.

C’est un face-à-face à la fois surprenant et drôle qui a eu lieu sur une plage mexicaine et qui a été filmé par les propriétaires d’un adorable Golden Retriever. La vidéo immortalisant la scène, postée le 7 juin et relayée par PetHelpful, est devenue virale sur TikTok, où elle totalise 5,1 millions de vues à ce jour.

Chilaquil est le chien d’un couple de Canadiens originaires de Toronto (Ontario) et s’étant récemment établis au Mexique. Le quadrupède y mène désormais « la vida loca », comme expliqué dans la présentation du compte TikTok qui lui est consacré, « @goldenchilaquil ». Son nom est d’ailleurs inspiré des chilaquiles, une spécialité culinaire typiquement mexicaine.

Dans la séquence en question, on peut voir tout d’abord l’adorable toutou profiter d’un moment de tendresse avec son humain, alors que la famille se détend sur la plage.

Apparaît ensuite un crabe, manifestement venu avec la ferme intention de mettre le chien au défi. Chilaquil, lui, donnait l’impression de ne pas vraiment savoir ce qu’il devait penser de cette surprenante créature, ni ce qu’il était censé faire.



Ils se sont quittés sur un match nul

Intrigué, il s’est engagé dans un duel aussi surréaliste qu’hilarant avec le crabe. Tous 2 se sont tournés autour et se sont regardés en chiens de faïence. Malgré la différence de taille, le crustacé n’avait pas l’intention de se laisser intimider et arborait sa paire de pinces avec détermination. Le Golden Retriever non plus, mais il a tout de même affiché quelques hésitations.

Les 2 animaux se sont finalement séparés et chacun a repris le cours normal de sa vie de son côté, probablement avec le sentiment d’avoir pris le dessus sur l’autre ou au moins de ne pas avoir perdu la face.