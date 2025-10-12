Ce chien issu d’un croisement entre un Chihuahua et un Pitbull a une apparence unique (vidéo)

La nature est parfois étonnante. Quand elle réunit 2 boules de poils de races bien distinctes, le résultat peut être surprenant ! Une internaute vit avec un chien qui a bénéficié d’un croisement improbable entre un Chihuahua et un Pitbull. Son joli minois a fait réagir les utilisateurs des réseaux sociaux.

Les passionnés de chiens les plus aguerris d’entre nous ont la capacité de reconnaître des races de toutous avec un seul coup d’œil. Ils sont aussi capables de déterminer approximativement de quel croisement sont issus certains canidés grâce aux caractéristiques de ces derniers. Néanmoins, aussi doués soient-ils, auraient-ils pu trouver le mélange du chien de Lexi Torres ? Cette internaute a présenté sa boule de poils atypique sur les réseaux sociaux et a laissé les utilisateurs sans voix.

La boule de poils, dont le prénom n’a pas été communiqué, est un Chihuahua croisé avec Pitbull. Ce qui est perturbant, c’est qu’elle ressemble effectivement aux 2 à la fois. En effet, le toutou a le visage d’un Chihuahua, bien qu’un peu plus grand comme le soulignait Parade Pets , mais le corps d’un Pitbull.

@lexi_torres22 / TikTok

Un mélange pas si atypique

Lexi Torres a partagé une vidéo de son chien sur les réseaux sociaux et le clip a été visionné 2,9 millions de fois. De nombreuses personnes se sont rendues dans la section des commentaires pour complimenter le quadrupède. D’autres étaient intriguées par ce mélange improbable, mais ont vite compris qu’il n’était pas si rare que cela.

En effet, des dizaines de personnes ont partagé, à leur tour, des photos de leur chien issu du même croisement. Certains propriétaires, eux-mêmes, n’imaginaient pas qu’il puisse exister autant d’autres chiens avec cette particularité : « Voici le mien ! Croisé Chihuahua et Pitbull. Je croyais qu’il était le seul », écrivait une femme sous la photo de son chien, « Pourquoi y en a-t-il autant dans les commentaires ? C'est donc quelque chose qui se produit régulièrement », constatait une autre personne.

La boule de poils de Lexi Torres n’est donc pas si atypique que cela, bien qu’elle soit unique aux yeux de sa maîtresse. Elle a tout de même réuni de nombreuses personnes autour de sa publication, ce qui prouve qu'elle attire les regards et les questionnements. Si le chien a reçu de nombreux compliments, des utilisateurs ont également alerté sur les potentiels dangers d’un tel croisement, notamment en termes de santé, et ont appelé à la prudence.