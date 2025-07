L'astuce à la fois surprenante et attendrissante de la propriétaire d'un chien sénior pour assurer sa sécurité lors d'une fête (vidéo)

La propriétaire d’un chien sénior qui organisait une fête et ne voulait pas en priver son ami à fourrure a trouvé un moyen original de le faire participer à l’évènement en toute sécurité.

Alexa Stockhausen habite New York, où elle a récemment accueilli un rassemblement familial festif. Petits et grands membres de sa famille allaient se retrouver chez elle, et il était hors de question pour la jeune femme que son chien Marley ne soit pas de la partie. Elle ne voulait pas l’enfermer à l’intérieur par peur qu’il lui arrive quelque chose.



A 16 ans, ce croisé Yorkshire Terrier / Caniche n’a évidemment plus les pattes de sa jeunesse. Il marche lentement et difficilement. Avec un grand nombre de personnes autour de lui, il risquait de voir l’une d’elles lui faire mal par inadvertance, en lui marchant dessus par exemple.

Alexa Stockhausen a vite trouvé la solution. Pour signaler clairement la présence de Marley aux invités, elle a eu l’idée d’attacher un ballon de baudruche à son collier, portant l’inscription « attention au chien ».

Le vieux quadrupède a ainsi pu profiter pleinement de la fête et se promener tranquillement au milieu des convives, sans le moindre incident.

C’est ce que l’on peut voir dans une courte vidéo qu’Alexa Stockhausen a postée sur son compte TikTok « @alexastocks » et que relaie le média australien 9Honey. La séquence est très vite devenue virale depuis sa mise en ligne le 29 juin 2025. La voici :

« Je ferai ça la prochaine fois, c'est sûr »

L’initiative a fait réagir de nombreux internautes, majoritairement de manière positive. S’il y a évidemment eu quelques critiques, la plupart des personnes ayant commenté la vidéo ont salué la bienveillance et l’amour manifestés par Alexa Stockhausen à l’égard de son chien, ainsi que sa créativité.

« Pourquoi n’y ai-je pas pensé quand mon Loulou de Poméranie était vivant et qu’il s’est fait marcher dessus par un invité à la fête ? » s’est ainsi demandée Krista. « Cette idée me passionne, a écrit, pour sa part, unapologeticallymandy. Notre chien a presque 19 ans et il est tout petit. Nous passons nos soirées à le tenir dans nos bras et à rappeler aux gens où il est quand nous ne sommes pas là. Je ferai ça la prochaine fois, c'est sûr. »