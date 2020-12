Le cerveau des chiens serait similaire à celui d'un enfant d'un an : à quel point nos chiens nous comprennent-ils ?

Photo d'illustration

Si la remarquable intelligence de nos chiens ne fait pas l’ombre d’un doute, la compréhension qu’ils ont de notre langage demeure limitée, si l’on se fie aux conclusions d’une étude récemment publiées en Hongrie.

A l’université hongroise Eötvös Lorand de Budapest, une équipe d’éthologues mène régulièrement des travaux portant sur la psychologie des animaux de compagnie et sur leurs aptitudes cognitives.

La dernière publication en date fournit des informations intéressantes à propos de la capacité qu’ont les chiens à appréhender le langage humain. Elle est à découvrir dans la revue scientifique Royal Society – Open Science et fait l’objet d’un article paru dans Futura Planète.

S’ils reconnaissent que les chiens possèdent de formidables dispositions quant à la compréhension et le traitement de notre langage, les éthologues en question soulignent le fait que ces animaux ne font pas la différence entre les mots qui se distinguent par un seul son.

Autrement dit, un chien habitué à entendre le mot « friandise », pour reprendre l’exemple cité par l’auteure de l’article Futura Planète, réagira de la même façon si on prononce le mot « briandise » ou même « friandose ».

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques hongrois ont eu recours à l’électroencéphalographie (EEG) pour évaluer « l’activité cérébrale de chiens éveillés et non entraînés ». Ils ont ainsi constaté que les canidés réagissaient différemment lorsqu’ils entendaient des termes qu’ils connaissaient comme « sit » (assis) et quand on leur adressait des mots « absurdes », comme « bep ».

Les chercheurs se sont aussi rendu compte que les chiens ne distinguaient pas les mots qui leur étaient familiers des expressions proches, se différenciant de ces derniers par un seul son. Les exemples évoqués sont « sit » et « sut ».

Ils imputent cela davantage à un défaut d’attention de la part des chiens qu’à un problème de perception.

A lire aussi : Perdu dans un camping, un chat retrouve sa famille 12 années plus tard !

Les scientifiques expliquent que c’est cet aspect qui fait que ces animaux ne peuvent pas assimiler un vocabulaire étendu. Un chien peut apprendre 160 mots en moyenne, ce qui rapproche ses capacités dans ce domaine de celles d’un bébé humain de 2 ans. Ce qui n’empêche pas certains représentants de l’espèce canine d’aller bien au-delà, à l’image de Chaser, un Border Collie qui, de son vivant, avait appris un millier d’expressions.