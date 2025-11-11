Ce chien gravement blessé après l'attaque d’un animal est d’une reconnaissance infinie envers ses sauveteurs

Un membre d’une association a repéré un chien mal en point sur la route pendant qu’il rentrait chez lui. En récupérant l’animal, il a compris que ce dernier avait besoin de soins vétérinaires en urgence et n'était pas sûr qu'il survivrait. Il ne savait pas encore qu’il se trouvait face à un véritable battant et que ce dernier n’en avait pas fini avec la vie.

Si le passé de Cognac reste flou, il est aisé de constater à quel point le toutou revient de loin. Gravement blessé par une supposée attaque, il était proche de rendre son dernier souffle quand un bénévole de l’association SPCA de Galway (Irlande) l’a découvert sur une route. Comprenant que les minutes étaient comptées, le bienfaiteur n’a pas perdu une seconde et a emmené l’animal chez un vétérinaire.

Cognac portait les marques d’une attaque violente. Ses sauveteurs ne sont pas en mesure de savoir s’il a été agressé par l’un de ses congénères ou par un animal sauvage, mais les dégâts sur son corps étaient colossaux.

SPCA de Galway

Un chien à réparer

Le visage du quadrupède était extrêmement gonflé à cause d’une infection. Il était couvert de plaies au niveau du crâne et avait plusieurs fractures, dont une à la mâchoire. Le pauvre Cognac était clairement en train de dépérir, sachant que des mouches avaient pondu des œufs dans ses oreilles.

Les vétérinaires se sont hâtés de lui fournir les premiers soins pour stopper l’infection et calmer sa douleur. Pendant une semaine, ils se sont occupés de lui avec une grande attention et son état s’est stabilisé. Il a pu rejoindre le refuge de la SPCA à l’issue de ce délai.

Une grande résilience

Quand le personnel du chenil l’a récupéré, il a fait la connaissance d’un chien infiniment gentil. Cognac était reconnaissant d’avoir été sauvé et de pouvoir bénéficier du confort que lui offraient ses bienfaiteurs : « À 7 ans, ce gentil petit garçon semblait reconnaissant d'avoir un lit chaud, de la nourriture, des promenades et de l'amour », témoignait un porte-parole.

Aujourd’hui, Cognac recherche une famille aimante qui lui offrira la chance de pouvoir se reconstruire. Espérons qu’il trouve sa perle rare et que cette dernière prendra soin de lui jusqu’à la fin de ses jours.