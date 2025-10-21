Ce chien explose de bonheur en voyant sa maîtresse remarcher après un long combat de 5 ans contre la paralysie (vidéo)

À l’âge de 19 ans seulement, Lorie a fait une chute dramatique qui lui a coûté l’usage de ses jambes. Depuis ce jour, la femme mène un combat pour retrouver l’usage de ses membres. Ses proches, dont son chien Nouguy, la soutiennent dans chaque épreuve et célèbrent ses victoires.

En 2018, alors qu’elle commençait tout juste à devenir une adulte, Lorie a fait une chute de 12 mètres qui a changé sa vie à jamais. Elle a perdu l’usage de ses membres inférieurs lors de ce violent accident et s’est retrouvée en fauteuil roulant. Grâce à un travail colossal, la jeune femme est parvenue à partiellement remarcher. Lorsque son chien l’a vue debout à nouveau, il n’a pas pu contenir sa joie.

La boule de poils, nommée Nouguy, est à ses côtés depuis ses 18 ans. Ses parents la lui avaient offerte pour célébrer sa majorité et toutes les 2 avaient noué un lien très fort par la suite. En tant qu’adepte du grand air, Lorie partait souvent en balade avec sa chienne jusqu’au jour où sa vie a basculé.

Life can change so quickly. I was 19, excited about having been accepted in the medical university I wanted, then I found myself stuck in hospitals for years, permanently disabled. I didn't become a doctor, I became a chronic patient. Adapting to my new body, the wheelchair, the pain, the way people viewed me and etc… was hard, but it was a necessary journey. Life has changed so much, but it doesn't mean that it's worse. It's different, but it's just as beautiful and worthwhile! Life with a disability is still life. Don't worry, do wheelies.

Un combat de 5 ans

Dans un témoignage accordé aux journalistes de Newsweek , la Française expliquait avoir chuté de 12 mètres. Sa moelle épinière a été lésée dans l’incident et, à 19 ans seulement, elle a perdu l’usage de ses jambes : « J'ai eu un accident en 2018, je suis devenu paraplégique et je n'ai pas pu marcher pendant 5 ans », témoignait-elle.

Malgré le diagnostic incertain des spécialistes, qui doutaient parfois de sa capacité à retrouver sa mobilité, Lorie a fait preuve d’une force mentale sans nom. Elle ne se voyait pas rester en fauteuil roulant pour le restant de ses jours et a travaillé sans relâche pour pouvoir remarcher. Son acharnement a finalement payé 5 ans après son accident, lorsqu’elle a été capable de se lever, puis d’enchaîner quelques pas pour la première fois.

Cette victoire a été immortalisée par une immortalisée au sein d’une vidéo. Lorsque Lorie a regardé à nouveau le clip ultérieurement, elle a remarqué un détail. Le jour où les images ont été enregistrées, Nouguy se tenait derrière la porte vitrée pour ne pas déséquilibrer sa maîtresse. Et lorsqu’elle a vu cette dernière se dresser sur ses jambes, elle n’a pas pu contenir son excitation.

Sa joie se lisait sur son visage et nul doute que, s’il s’était trouvé dans la même pièce que Lorie, il lui aurait sauté dessus pour la féliciter ! La vingtenaire est très reconnaissante de l’avoir à ses côtés : « Il m'a vu lutter avec le fauteuil roulant, apprendre à vivre avec la douleur de mon handicap, reconstruire ma vie, faire mes premiers pas ». Un fidèle compagnon qui a été là dans les moments difficiles de sa vie, comme dans les meilleurs.