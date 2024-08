Une femme offre une seconde chance et un fauteuil roulant à ce chien victime d’un accident

Il y a plusieurs années, Judy offrait la chance inespérée à un chien handicapé de recommencer à zéro. Aujourd’hui, sa maîtresse est toujours aux petits soins pour lui. En voyant qu’il commençait à vieillir et que sa mobilité devenait plus difficile, elle lui a offert un fauteuil adapté.

Judy Bernstein, originaire de l’Utah aux États-Unis, a adopté un Berger Allemand aux longs poils il y avait environ 7 ans. Le canidé nommé Durango a été amputé d’une patte, mais cela ne l’a pas empêché de mener une vie merveilleuse. Puisqu’il est maintenant un senior, sa propriétaire aimante a souhaité faciliter ses déplacements en l’équipant d’un fauteuil roulant.

Le quadrupède a toujours vécu comme ses congénères aux côtés de Judy. Celle-ci l’a rencontré plusieurs années auparavant dans un refuge et en est tombée amoureuse. Quand elle a demandé à ses bienfaiteurs de le faire sortir de sa cage, son coup de cœur s’est confirmé : « Lorsqu'il est sorti, il lui manquait une patte, et j'ai dit que j’étais la personne idéale pour adopter un chien amputé » rapportait-elle à Town Lift.

Les signes de l’âge

Au départ, Judy a accepté de prendre Durango chez elle en tant que famille d’accueil. Mais quand une tierce personne a signalé sa volonté d’adopter l’animal, elle s’est aperçue qu’elle ne pouvait pas s’en séparer et lui a définitivement offert un toit. Durango avait désormais quelqu’un sur qui compter.

Judy veillait fermement à ce que son handicap ne soit pas un frein. Cela n’a jamais été le cas, jusqu'à ce qu’il prenne de l’âge. Son corps était de plus en plus affaibli par le vieillissement et le fait qu’il n’ait que 3 pattes était plus difficile à gérer. Son humaine aimante a alors trouvé la solution pour qu’il puisse continuer de profiter de la vie comme il l’avait toujours fait : le fauteuil roulant.

Une seconde jeunesse

La bienfaitrice s’est renseignée sur les différentes entreprises proposant un tel équipement. Il fallait un fauteuil de bonne taille, car Durango était grand et adapté à sa morphologie. Judy a finalement trouvé son bonheur avec l’aide de son vétérinaire. Le chien a appris à se déplacer avec son nouvel outillage et se l’est approprié.

Il peut à nouveau profiter de longues balades avec sa maîtresse, sous le regard à la fois interrogatif et admiratif des passants !