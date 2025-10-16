Ce chien et ce chat veillent toute la nuit sur la ferme et se retrouvent au petit matin comme 2 véritables héros (vidéo)

Dans une ferme californienne, une chatte et un chien défient les idées reçues en partageant un lien unique, celui de 2 protecteurs de leur domaine. Cette complicité rare, capturée dans une vidéo touchante, a conquis le cœur des internautes, révélant une belle histoire d’entraide et d’affection.

Elle est sans aucun doute la plus canine des chattes. Luna vit au Raventree Ranch, à Elverta en Californie, où elle met un point d’honneur à participer à la sécurité des animaux de la ferme. Elle est ainsi, en quelque sorte, la “collègue” des chiens de la famille. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé d’elle dans un précédent article. Tout comme de l’un des chiens en question, un Berger d’Anatolie répondant au nom de Judge et s’étant signalé par sa bienveillance à l’égard de chevreaux particulièrement remuants.

Les 2 quadrupèdes sont les protagonistes d’une nouvelle vidéo tout aussi touchante, partagée sur le compte Instagram consacré à la ferme, “@raventreeranch”, le 5 septembre 2025 et relayée par PetHelpful .

Dans cette séquence filmée très tôt le matin, on voit le chien arriver en courant après avoir monté la garde durant toute la nuit. Il est accueilli par Luna, qui venait de passer une bonne partie de la nuit à patrouiller, elle aussi. Le tout sous le regard des chèvres.

2 héros qui s’adorent

L’attachement que le chien et la chatte ont l’un pour l’autre est palpable. Leurs échanges de manifestations d’affection montrent à quel point ils sont complices. Ils sont clairement ravis de se retrouver, comme 2 héros fiers d’avoir rempli leur mission.

raventreeranch / Instagram

La vidéo est rapidement devenue virale. La scène que l’on y découvre a conquis les internautes, qui ont été nombreux à y réagir en commentaires.

“J'adore comment il court vers elle mais pas DROIT vers elle. Il s'arrête pour la laisser s'approcher de lui, et jette aussi un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que tout est ok”, a ainsi écrit @obsessiveaboutcats. “L'histoire d'amour dont nous ne savions pas que nous avions besoin”, a commenté @tierrapauline. Pour @neinereynolds, “une série de livres pour enfants avec ces personnages et des illustrations incroyables se vendrait comme des petits pains”.