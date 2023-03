Un chien atteint de surdité se joint à l’ouverture de bal de ses maîtres le jour de leur mariage (vidéo)

De plus en plus de mariés trouvent une manière d’inclure leur compagnon à fourrure lors du plus beau jour de leur vie. Certains canidés sont chargés de porter les alliances, tandis que d’autres arborent tout simplement leur plus beau sourire parmi les invités de la cérémonie. Cole, un Pitbull atteint de surdité, a joué un tout autre rôle lors de l’union de ses humains préférés.

Un moment plein de tendresse

Comme le rapportait PetHelpful, les maîtres du canidé ont décidé d’inclure leur petit protégé à un moment symbolique de leur cérémonie de mariage : ils l’ont tout simplement fait participer à leur ouverture de bal. Dans la vidéo TikTok ci-dessous, on peut le voir en train de danser dans les bras de son maître adoré :

Les internautes ont été des milliers à être émus de cette scène touchante. Certains en ont même eu les larmes aux yeux. « C’est tellement adorable. Votre chien fait clairement partie de la famille », a-t-on pu lire parmi les commentaires de la vidéo.

Un endroit spécial

D’ailleurs, en visionnant celle-ci, on apprend que le mariage des maîtres de Cole a été célébré dans un foyer des anciens combattants, le NJ Veteran’s Memorial Home, où le canidé exerce en tant que chien de thérapie. Cole réalise les mêmes prouesses dans une école se situant près de chez lui. Sa présence bénéfique auprès de jeunes enfants permet de lutter contre les stéréotypes dont sa race fait l’objet.

A lire aussi : 2 chiens de refuge escortés par la police municipale de Perpignan pour donner leur sang à une congénère en danger de mort

Depuis de longues années, ce chien courageux s’est donné l’objectif de répandre la gentillesse autour de lui, et de ne jamais se laisser abattre par son handicap. Alors, il méritait bien d’être mis à l’honneur lors de cette journée pleine de bonheur…