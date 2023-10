Une prestigieuse récompense pour Cole, le chien sourd héros des enfants et des vétérans

Cole n’en finit pas de faire parler de lui. Ce Pitbull sourd qui avait eu un départ difficile dans la vie est devenue une célébrité dans sa ville et même ailleurs. Chien de thérapie, il sensibilise jeunes et moins jeunes à la sensibilisation au handicap. Son travail vient d’être récompensé par une belle distinction.

Entre Chris Hannah et son chien Cole, c’est une merveilleuse amitié qui perdure depuis avril 2017. Le premier, qui enseigne la musique dans une école primaire, avait adopté le Pitbull alors que personne ne voulait de celui-ci.

Né sourd et ayant des « besoins spéciaux », le canidé vivait au South Jersey Regional Animal Shelter dans le New Jersey (Etats-Unis). Chris Hannah était allé le rencontrer dans la structure d’accueil et l’animal avait sauté dans ses bras. Il n’en fallait pas plus pour le convaincre d’en faire un membre à part entière de sa famille.



Cole The Deaf Dog and Christopher Hannah / Instagram

Nous vous parlions déjà, en 2021, de ce duo et du merveilleux travail accomplie par Cole en tant que chien de thérapie. Plus récemment, le Pitbull s’était signalé en participant à la cérémonie de mariage de ses maîtres, ouvrant le bal notamment.

Cole, le chien sourd qui « entend par le cœur », vient d’être nommé Chien de l’Année 2023 par l’association ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). La distinction lui sera remise lors d’une cérémonie qui se tiendra à New York le 12 octobre, rapporte The Philadelphia Inquirer.



Cole The Deaf Dog and Christopher Hannah / Instagram

La réception de ce prix est « un rêve qui devient réalité, a déclaré Chris Hannah. Être reconnu pour notre travail de sensibilisation au handicap et à la discrimination est une humble consolidation de la mission que nous nous efforçons d'accomplir ».

« Un handicap n’est pas une incapacité »

Chien de thérapie certifié, Cole intervient régulièrement à l’école élémentaire Dr. William Mennies à Vineland dans le New Jersey, où son propriétaire travaille. Il aide les enfants à comprendre ce que sont les besoins spéciaux, le fait d’avoir un handicap et l’importance d’être tolérant et ouvert.

Etant un Pitbull, une race faisant l’objet d’idées reçues, voire de rejet, permet aussi à Cole de sensibiliser les écoliers à la discrimination. Ces derniers apprécient sa présence en raison de sa grande douceur, mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier.

Cole effectue également des visites dans les centres pour anciens combattants et les hospices, où il apporte du réconfort aux pensionnaires.

« Un handicap n’est pas une incapacité ; c'est un super pouvoir ». Tel est le message que ce chien et son maître véhiculent depuis des années et qui trouve un écho sans cesse croissant. La récompense de Cole est plus que méritée.



Cole The Deaf Dog and Christopher Hannah / Instagram