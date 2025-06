Ce chien de 18 kilos perd tous ses moyens face à un chaton minuscule dans la salle du vétérinaire (vidéo)

Une vidéo récemment postée sur TikTok et relayée par Newsweek a beaucoup amusé les internautes, et pour cause. Sur les images, un grand chien au pelage doré est allongé sur les genoux d’une vétérinaire. Il n’a pas l’air rassuré, ce qui est souvent le cas lorsque les toutous sont emmenés dans une clinique. Toutefois, sa visite chez le docteur n’est pas la raison de son mal-être. En réalité, il est tétanisé par le chaton qui se trouve en face de lui.

Si les peurs sont souvent rationnelles et nous permettent de nous protéger face aux dangers, il arrive parfois qu’elles soient infondées. Elles se créent avec notre vécu, ou encore, nos craintes face à l’inconnu. En effet, le chien sur la vidéo n’avait certainement jamais vu d’animal aussi petit avant de croiser le chemin du jeune félin tigré.

@dogtoroffduty / TikTok

Une réaction cocasse

On s’attendrait à ce que ce dernier craigne le canidé, puisque celui-ci est impressionnant. Il pèse 18 kilogrammes et est bien plus grand que l’autre quadrupède, d’à peine 40 grammes. Toutefois, le toutou n’a pas conscience de cet écart et de la menace qu’il pourrait représenter. Au contraire, le chaton le déstabilise à tel point qu’il ose à peine le regarder.

La jeune boule de poils, quant à elle, dort paisiblement et ne prête même pas attention à l’animal qui se trouve face à elle. Cette scène, presque absurde, a beaucoup amusé les internautes, qui étaient des milliers à la visionner.

Certains se sont exprimés dans la section des commentaires : « Mon chien était terrifié par mon chaton de 3 semaines qui pouvait à peine marcher. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde », témoignait une personne, « Pour être honnête, combien de personnes ont peur des araignées de 12 g ? », rappelait quelqu’un d’autre. Les peurs sont définitivement très personnelles et, par conséquent, le chien de la vidéo n'est pas à blamer !