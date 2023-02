Ce grand chien est le plus doux des gardiens avec les chatons de sa famille d’accueil (vidéo)

Atlas est un grand toutou qui pèse plus de 50 kg. Sa maman, Nicole, l’a adopté quand il n’était qu’un chiot. Elle en est tombée amoureuse « au premier regard », rapporte Cole & Marmelade, et a toujours su qu’il serait « un ajout formidable à sa famille ».

Un papa poule idéal

Nicole a eu raison dès le début. Son chien est doux avec toutes les créatures qu’il rencontre, qu’il s’agisse d’oiseaux, de chiots ou de cigales, mais surtout avec les chatons. Ces derniers sont à peine plus grands que la patte du canidé !

Atlas est le papa idéal pour ces petits êtres fragiles. « C’est un travail à plein temps pour lui, auquel il se donne à cœur joie. Il laisse les chatons se servir de lui comme une cage d’escalade, mais parfois, il fait une pause et se glisse dans son hamac », confiait Nicole, qui supervise toujours leurs interactions.

La liste des qualités d’Atlas ne s’arrête pas là. Le gentil géant est aussi un chien de thérapie certifié, et aide les habitants de sa communauté, aux États-Unis. C’est une énième preuve, pour sa maîtresse, qu’il « ne faut pas juger un livre à sa couverture ».

« Tant de gens sont enclins à le juger par sa taille et par sa race. Je pense qu’il est important qu’ils voient que ce sont des toutous ordinaires, et qu’ils peuvent rendre la pareille comme n’importe quel autre chien », a déclaré Nicole.

Les aventures du petit héros à 4 pattes sont racontées sur TikTok et Instagram. Atlas a des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, et quand on connaît tout son charme, on comprend tout à fait pourquoi !

