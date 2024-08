Un chien d’assistance malin réussit à manipuler sa maîtresse pour obtenir plus de friandises (vidéo)

Neptune est un chien d’assistance futé… Puisqu’il reçoit des récompenses à chaque fois qu’il aide sa maîtresse à se déplacer au quotidien, pourquoi ne pas faire durer le plaisir en rallongeant le trajet et obtenir, de ce fait, un supplément de friandises ? C’est précisément ce que ce Labrador Retriever malin a fait lors d’une promenade dans un centre commercial avec sa maman !

Darby vit en Alberta, au Canada, avec son chien de Berger et son Labrador Retriever, Neptune. Ce dernier est un chien d’assistance qui aide la jeune femme de 28 ans au quotidien à avancer et à garder son équilibre. Puisque Neptune l’aide à vivre de manière indépendante, il mérite naturellement quelques friandises pour son travail dévoué. Et ça, le toutou l’a parfaitement compris !

Une technique pour obtenir le double de récompenses

Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok de Neptune, Darby montre comment ce chien malin a réussi à la manipuler pour obtenir plus de friandises.

Dans ce clip sous-titré « C'est le calcul d'un chien d'assistance », la jeune femme explique qu’ils étaient en balade dans un centre commercial et qu’elle souhaitait se rendre dans un magasin bien précis se trouvant droit devant, à quelques pas seulement.

C’était sans compter le zèle de Neptune… Au lieu de se diriger directement vers la boutique, le toutou a choisi d’emmener sa maîtresse faire un tour de parking, afin de traverser un maximum de routes. La raison ? À chaque fois qu'il amène Darby sur un trottoir, il reçoit une friandise !

« Il s’est dit : « Je sais, je vais la promener dans cette grande boucle autour du parking pour obtenir le double de récompenses, je suis brillant ! », a plaisanté sa maîtresse dans la vidéo.

Un « très bon garçon »

Visionnée plus de 14 millions de fois, cette vidéo virale relayée par Newsweek a beaucoup fait rire les internautes. Pour Darby, malgré son espièglerie et sa manière sournoise d'obtenir des friandises, Neptune reste un « très bon garçon ». Les nombreuses vidéos de ses réseaux sociaux montrant son dévouement envers sa maîtresse au quotidien en témoignent parfaitement.

@darbysanimalplanet / TikTok

« J'adore voir les gens tomber amoureux de lui » et lui dire « à quel point il les inspire », a déclaré Darby à propos des vidéos de Neptune. « J'ai l'impression qu'il est un petit défenseur des Labradors et qu'il rappelle aux gens l'importance pour le chien de profiter de son travail », a-t-elle conclu. Une belle inspiration !