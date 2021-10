Une chatte recueillie par le personnel d'une clinique vétérinaire insiste pour caresser tous les patients (vidéo)

Le personnel soignant de la clinique Look Ahead Vet à Oroville, en Californie (États-Unis), est loin d'être comme les autres. 6 chats font partie de l'équipe. L'un d'entre eux aime particulièrement rendre visite aux patients pour les caresser.

Elfie, Uno, Bea, Peggy, OJ, Theo : voici les prénoms des soigneurs très spéciaux de la clinique vétérinaire d'Oroville. Ces 6 chats ont élu domicile pour toujours dans l'établissement, après avoir été sauvés de la rue. La plupart d'entre eux sont arrivés avec des blessures graves.

© Crystal Bessmer

Aujourd'hui, les rescapés se portent à merveille et forment une grande famille. Ils circulent librement dans les locaux et reçoivent énormément d'affection de la part du personnel. « Nous prenons tous soin d'eux tout au long de la journée, nous leur apportons de l'amour et des câlins, et nos clients les adorent », a expliqué Crystal Bessmer, membre de l'équipe vétérinaire.

Les félins ont carte blanche et jouent un rôle important : ils aident les patients, ainsi que leurs propriétaires, à se sentir mieux.

© Crystal Bessmer

Une aide précieuse pour tous

Dans cet hôpital pour animaux, professionnel de santé, patients et visiteurs peuvent compter sur le soutien du club des 6 en toute circonstance. « Nous sommes tous très proches d'eux parce que nous travaillons de longues heures ici », a expliqué Crystal Bessmer au Dodo.

Quelqu'un se sent triste ? Theo, le consolateur, s'assiéra sur ses genoux. Un problème dans les couloirs ? Elfie, la cheffe de la sécurité, y mettra son grain de sel. OJ préfère jouer les portiers et saluer tout le monde. Uno, la baby-sitter, veille sur les chiots et les chatons. Quant à la petite dernière Peggy, ses collègues humains la surnomment la « stagiaire ».

© Crystal Bessmer

Et puis il y a Bea, la nourrice à la tête du département des soins infirmiers. La chatte a l'habitude de faire sa tournée quotidienne, afin d'offrir un peu de compagnie aux autres animaux. Curieuse, douce et bienveillante, elle s'approche d'eux et tend une patte entre les barreaux de leur box.

© Crystal Bessmer

« Elle va même les caresser », a confié Crystal Bessmer. « Elle aime tout le monde. Elle a toujours été comme ça. Elle ne semble jamais avoir peur de rien, même des très gros animaux de la ferme. »

© Crystal Bessmer

Bea et ses compagnons s'assurent que la clinique vétérinaire fonctionne bien. Si quelqu'un a besoin de n'importe quel service au cours de la journée, il sait à qui s'adresser !

