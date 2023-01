Ce chien à une oreille, nommé Van Gogh, est devenu célèbre pour ses talents de peintre (vidéo)

Le nom de Van Gogh sied à merveille au croisé Boxer / Pitbull qui a élu domicile chez Happily Furever After Rescue, un refuge de Caroline du Nord, aux États-Unis. Le toutou de 7 ans n’a en effet qu’une seule oreille, qui lui confère un style unique, mais l’histoire derrière cette différence n’a rien d’amusant.

Un chien plein de douceur malgré un passé violent

Comme le rapporte le Washington Post, Van Gogh était utilisé comme appât dans des combats de chiens. En effet, lorsqu’il a été retrouvé, il était caché dans un tuyau, couvert de sang, et son oreille était si abîmée qu’un vétérinaire a dû la retirer.

Aujourd’hui, Van Gogh connaît un quotidien bien plus joyeux. Il a d’abord été admis chez Happily Furever After Rescue, où il s’est montré heureux et sociable dans l’immédiat, se rappelle Jaclyn Gartner. Pour la fondatrice du refuge, il n’y avait pas d’autre choix : elle devait le sauver.

Van Gogh va mettre du temps à attirer l’attention des adoptants potentiels. Son profil ne semblait convenir à personne, pourtant, il était « le plus mignon des toutous » selon sa bienfaitrice.

Le canidé avait un talent caché…

Avec un nom comme le sien, Van Gogh devait forcément avoir des talents de peintre. C’est en tout cas ce que s’est dit Jaclyn. « J’avais vu des vidéos TikTok de chiens créateurs de toiles, alors pourquoi pas lui ? »

La jeune femme a commencé par déposer de petites gouttes de peinture sur une toile, l’a scellée avec du film plastique, et enduit le dessus d’une fine couche de beurre de cacahuète – l’un des mets préférés de Van Gogh.

Le canidé s’est attelé à sa tâche avec un sérieux remarquable ! La pâte à tartiner y serait-elle pour quelque chose ? Toujours est-il que Jaclyn fut conquise du résultat. Depuis, elle a décidé de proposer les œuvres de Van Gogh à la vente, au profit de son refuge.

« Ça a changé nos vies ! »

Elles ont toutes rencontré un franc succès, et ont donné lieu à de nombreuses ventes fructueuses, mais la plus belle des réussites pour le toutou a certainement eu lieu le 21 novembre dernier. Ce jour-là, il a rejoint le foyer de Jessica Starowitz, une femme qui ne devait être « que » sa mère d’accueil, mais qui a craqué pour lui bien plus vite qu’elle ne l’aurait cru.

« Toute ma famille est tombée amoureuse de lui. Il aime tout le monde, et tout le monde l’aime ! » confiait Jessica. Cette dernière compte bien lui offrir tout le confort qu’il mérite, mais pas que. Elle permettra à Van Gogh de continuer à vivre de sa passion, et fera le plein de peinture – et de beurre de cacahuète ! - pour prolonger son soutien à Happily Furever After Rescue.