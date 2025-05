Tombée sous le charme d’un chien vivant dans la rue, cette femme est prête à donner 50 000 euros à ses maîtres pour obtenir un droit d’adoption

En fin d’année 2024, Jennifer Lee, une américaine expatriée aux Pays-Bas, a créé le buzz sur son compte TikTok. Alors qu’elle était en Espagne, pour voyager avec sa chienne Maggie, malheureusement en phase terminale, elle a croisé la route de Piggy, un adorable chien vivant en semi-liberté. En effet, le toutou appartenait bel et bien à une famille, mais cette dernière ne lui accordait que le minimum d’attention. Dévastée par la situation du canidé blanc, Jennifer a décidé de tout mettre en oeuvre pour le récupérer et le ramener chez elle. Elle a donc rendu visite à la famille de Piggy et leur a simplement demandé si elle pouvait l’adopter. Mais contre toute attente, ses maîtres ont fermement refusé.

Une solidarité exceptionnelle

Selon les informations relayées par le média People, Piggy est un chien d’extérieur qui passe le plus clair de son temps à errer dehors et ce, malgré son âge avancé et ses problèmes de santé. Bien décidés à profiter de la gentillesse de Jennifer, les propriétaires de Piggy ont exigé la somme de 50 000 euros en échange de leur autorisation pour adopter le toutou. Mais la jeune femme ne disposait évidemment pas d’un tel montant. Aussi, elle a partagé l’histoire du canidé sur les réseaux sociaux et a ouvert une cagnotte en ligne afin de récupérer le plus d’argent possible pour tenter de sauver Piggy. En à peine plus d’une semaine, les internautes ont levé plus de 23 000 euros ! Malheureusement, pour la famille peu scrupuleuse du toutou, cela n’était pas encore assez…

Par la force des choses, Jennifer a ensuite dû rentrer chez elle, à Amsterdam. Mais loin d’oublier Piggy, elle avait prévu de retourner en Espagne peu de temps après pour le récupérer.

Après avoir consulté les lois esapgnoles et avoir discuté avec un avocat, elle a malheureusement dû abandonner l’idée de sauver la vie de Piggy. Les lois de protection contre les animaux sont en effet trop légères et rien n’autorise quelqu’un à s’emparer d’un animal qui n’est pas le sien, même si ce dernier est maltraité par sa famille…

