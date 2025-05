Ce chien ayant toujours vécu en refuge espère rencontrer la personne qui lui fera découvrir le bonheur de la vie de famille

L’association française Galgos Angel aide les petits refuges espagnols à placer leurs protégés. Sur la plateforme d’adoption responsable Animaux.fr, lancée par Woopets, l’organisme a partagé l’annonce de Connor, un chien qui n’a pas encore eu la belle vie qu’il mérite.

Ce brave toutou a poussé la porte d’une fourrière en Espagne à l’âge de 3 mois seulement, et y est resté jusqu’en janvier 2025. « Connor fait partie de ces chiens que les bénévoles sortent de la perrera dès qu’une place se libère dans leur refuge, explique l’équipe de Galgos Angel, la plupart du temps ce sont des chiens trouvés errants par les agents municipaux, sans aucune identification et qui ne sont réclamés par personne. »

© Galgos Angel

« Il lui faudra plus qu'un simple week-end pour s'adapter à votre mode de vie »

Contrairement à d’autres boules de poils plus chanceuses qui sont nées dans le foyer idéal, Connor n’a jamais connu autre chose que la fourrière et le refuge. Les câlins dans le canapé avec une personne aimante, les séances de jeu effrénées dans le jardin et les longues siestes dans un panier douillet ne représentent pour l’instant que de doux rêves.

Ce bon grand gaillard n’a jamais vu l’intérieur d’une maison ou d’un appartement, de coussins moelleux ou encore d’escaliers. Les bruits de la ville lui sont tout aussi inconnus. « Il faudra donc être prêt à lui laisser le temps d'assimiler les codes d'une vie de famille et accepter le fait qu'il lui faudra plus qu'un simple week-end pour s'adapter à votre mode de vie, prévient l’association, il deviendra le chien parfait dont vous rêvez si vous l’accompagnez avec douceur et tact, avec respect, pédagogie et patience. »

© Galgos Angel

Connor attend encore et toujours d’être adopté

Connor, qui affiche 25 kg sur la balance, arbore un léger prognathisme (malformation de la mâchoire), mais reste en bonne santé. Il s’avère tranquille et gentil, malgré les épreuves endurées. Il « s’entend bien avec tous les autres chiens », alors que sa confiance en l’Homme demeure fragile. La timidité le submerge en présence des humains, « mais il se laisse toucher sans broncher ».

Il apprécie les balades, ne tire pas en laisse et surmonte sa peur au fil du temps. Son souhait le plus cher ? Quitter son chenil pour rejoindre une famille aimante qui l’accompagnera coûte que coûte tout au long de son existence, et lui fera découvrir la « vraie vie de chien ».

© Galgos Angel

Connor n’a pas eu la chance de grandir dans des conditions optimales, en étant entouré d’amour comme il le méritait. Désormais proposé à l’adoption en France par l’association Galgos Angel, l’espoir d’un avenir radieux brille dans ses jolies prunelles. Et si c’était vous, que ce chien magnifique au cœur tendre attendait depuis toujours de patte ferme ?

Pour obtenir de plus amples informations sur Connor (compatibilités, besoins spécifiques…) et la procédure d’adoption, rendez-vous sur Animaux.fr.