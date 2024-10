Une femme se bat pour recueillir et sauver les Lévriers Espagnols abandonnés par les chasseurs lorsque la saison de chasse est terminée

Chagrinée par le sort réservé en Espagne aux Galgos dès qu’ils n’ont plus d’utilité aux yeux des chasseurs, une Calvadosienne a décidé de leur porter secours. Elle en a adopté plusieurs et en aide d’autres à trouver des familles aimantes comme la sienne de ce côté-ci des Pyrénées.

Entre Nadine Valette et les Lévriers Espagnols, c’est une longue histoire d’amour et de sauvetages qui a commencé il y a une quinzaine d’années. Cette habitante de Cesny-Bois-Halbout (14), ancienne commune faisant désormais partie de Cesny-les-Sources et située à une vingtaine de kilomètres au sud de Caen, avait été profondément marquée par un article décrivant la souffrance de ces chiens de chasse au lièvre en Espagne.

Elle était également tombée amoureuse des Lévriers en général, notamment les Whippets, inspirée qu’elle était par ceux de Michel Drucker, comme elle le confie à Ouest France.

C’est en 2009 qu’elle adopté son premier Galgo, après s’être rapprochée d’une association basée à Saint-Aubin-sur-Mer. Si l’organisation en question n’existe plus, Nadine Valette a poursuivi ses sauvetages au fil des ans. Grâce à elle, 7 chiens ont eu droit à un nouveau départ dans la vie depuis.

A présent, Nadine Valette œuvre en collaboration avec une autre association, L’Atelier du Cœur en l’occurrence, pour faire en sorte d’arracher autant de Lévriers Espagnols que possible à leur calvaire et leur permettre de connaître une existence heureuse et paisible auprès de familles françaises.

Entre destins tragiques et sauvetages

Quand on parle de calvaire, ce n’est pas une exagération. « 50 000 Galgos sont massacrés chaque année en Espagne, ils sont pendus, brûlés ou jetés dans des puits dès qu’ils ne sont plus considérés comme performants », expliquait déjà Nadine Valette aux Nouvelles de Falaise en 2016.

Des sévices qui commencent très tôt dans la vie des canidés, qui sont « dressés dès l’âge de trois mois, ils sont attachés derrière des voitures ou des quads et doivent courir des journées entières, détaillait-elle alors. Les chasseurs se débarrassent des mâles quand ils ont trois ou quatre ans et des femelles quand elles ne sont plus bonnes pour la reproduction ».

Heureusement, bon nombre de chasseurs commencent à changer d’attitude à l’égard de leurs chiens, notamment en raison de la médiatisation grandissante de cette cause. Ils déposent les Lévriers dont ils n’ont plus besoin dans les refuges au lieu de les abandonner. Les Galgos sont ainsi pris en charge et éventuellement adoptés soit en Espagne, soit en France grâce à des personnes au grand cœur comme Nadine Valette.