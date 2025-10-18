Ce chien ayant aidé sa petite humaine à garder le sourire malgré la maladie continue de l'attendre, 5 ans après sa disparition (vidéo)

Longtemps après le départ de sa petite maîtresse, Max, un chien de thérapie au cœur immense, continue de lui rester fidèle. Une vidéo récemment partagée sur les réseaux sociaux dévoile un moment émouvant qui montre à quel point le lien entre un animal et un enfant peut être intense et résister au temps qui passe.

Max, chien de thérapie de 12 ans, et son amie humaine Lexi étaient inséparables. Malheureusement, cette dernière n’est plus de ce monde, ayant été emportée par la maladie. 6 ans après sa disparition, il continue d’agir comme si elle était toujours présente. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo particulièrement poignante, partagée récemment sur le compte Instagram “@memydadandblau” dédié à la fillette, rapportait Newsweek .

Max vit à Victoria, en Colombie-Britannique (Canada), avec les parents de Lexi, Cheryl-Lynn et Troy Townsin, ainsi que son frère, Felix.



memydadandblau / Instagram

“Un réconfort pour nous tous”

“Après la mort de Lexi, Max n’a pas cessé d’être un chien de thérapie, il est devenu un réconfort pour nous tous, explique Cheryl-Lynn à Newsweek. Il était présent à ses funérailles, et nous pensons qu'il savait qu'elle était morte, mais il n'a jamais cessé de la chercher. Nous ressentons tous encore la présence de Lexi, et Max semble la ressentir aussi, peut-être même plus que nous.”

Lexi était atteinte du syndrome de Blau, une maladie génétique rare, de type auto-inflammatoire et causée par une mutation du gène NOD2. A cause d’elle, ses articulations étaient souvent endolories. D’ailleurs, les médecins avaient d’abord suspecté une arthrite juvénile, avant d’établir le bon diagnostic.

Malgré tout, l’enfant avait toujours fait preuve d’un courage et d’une résilience exemplaires. “Même si elle vivait avec la douleur tous les jours, Lexi la montrait rarement, dit son père Troy. Même nos amis les plus proches et notre famille ne se rendaient pas compte de sa souffrance. Le monde voyait une petite fille charismatique, brillante, éloquente, drôle et fougueuse, qui attirait les gens par sa personnalité magnétique et son amour contagieux.”

“Dès qu'elle l'a vu, elle s'est mise à rire en séchant ses larmes“

Lexi le devait aussi à Max, qui était constamment à ses côtés et l’aidait à garder le moral. Il était arrivé dans cette famille lorsqu’elle avait 4 ans, et n’avait pas tardé à se signaler par son intelligence et sa sensibilité. “L'une des toutes premières nuits où nous l'avons eu, Lexi s'est réveillée en pleurant de douleur, se souvient Troy. Quand nous sommes allés la voir, Max avait approché son visage du sien, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est mise à rire en séchant ses larmes et notre décision de l'adopter a été confirmée. Il était parfait pour elle.”

L’absence de traitement avait incité la famille à créer la Cure Blau Syndrome Foundation, dont Lexi et son ami canin étaient devenus ambassadeurs.

La petite fille s’est battue jusqu’au bout. Son décès était survenu en octobre 2019, quelques semaines avant son 7e anniversaire et après 3 jours d’hospitalisation.

La vidéo évoquée plus haut a été capturée au retour d’un récent voyage en Norvège, où Cheryl-Lynn et Troy avaient rencontré des médecins au sujet du développement d’un potentiel traitement contre le syndrome de Blau.

En rentrant dans la chambre de Lexi, Max “a commencé à aboyer, pas tristement, mais avec excitation, comme s'il pouvait réellement la voir, comme si elle était vraiment là”. Il regardait le lit, désormais occupé par les peluches préférées de l’enfant. Le chien a ensuite passé la majeure partie de la journée dans la pièce, alors qu’il avait l’habitude de rester aux côtés des autres membres de la famille. "C'était comme s'il la sentait là, avec lui, et voulait rester à ses côtés", disent ses parents.

“C'était la perte de sa meilleure amie”

Le combat contre le syndrome de Blau se poursuit. Pour sa famille, c’est le meilleur moyen d’honorer sa mémoire. Son frère Felix, 15 ans, y apporte sa contribution en prenant la parole lors de conférences médicales et divers évènements.

“Nous sommes tous encore bouleversés par la perte de Lexi ; la douleur est insupportable. Pour Felix, c'était la perte de sa sœur, pour nous, c'était la perte de notre enfant. Pour Max, c'était la perte de sa meilleure amie », conclut Troy.



memydadandblau / Instagram