Selon les dernières volontés de sa maîtresse, ce chat a pu assister à ses funérailles et faire ses derniers adieux

Voyant les années passer et sa santé décliner, Kerry s’inquiétait de ne pas savoir où son précieux chat Hannibal allait finir. Pour bien faire les choses, elle a donc contacté la RSPCA Western Australia (WA) afin d’inscrire son meilleur ami au programme “Home Ever After”, qui a pour but d’assurer la prise en charge des animaux une fois leurs propriétaires décédés. Malheureusement, quelques mois plus tard, Kerry s’est éteinte à l’âge de 73 ans. Désormais orphelin, Hannibal a donc été pris en charge par les équipes du refuge. Mais il lui restait une dernière chose à faire pour sa maîtresse dévouée : assister à ses funérailles.

© RSPCA WA

Un dernier adieu

En effet, Kerry avait inscrit sur son testament qu’elle souhaitait la présence de son félin blanc lors de la cérémonie d’enterrement. Touchée par cette demande, l’équipe de la RSPCA WA a permis au félin d’être présent et d’honorer ainsi la mémoire de son humaine. “Il faisait partie intégrante de ses derniers adieux, tout comme il l'était dans sa vie de tous les jours”, a déclaré Ben Cave, le directeur de l’organisme, dans un entretien relayé par Coast Live.

En échange de la prise en charge d’Hannibal, Kerry a légué tous ses biens immobiliers à l’association. Un geste qui a beaucoup ému les équipes et qui prouve à quel point la vieille dame aimait profondément les animaux.

© RSPCA WA

A lire aussi : Un chat passe de la solitude et l'ennui à un quotidien survolté et joyeux après l'arrivée de son jeune congénère (vidéo)

Une solidarité remarquable

Grâce aux dons réguliers, qu’ils soient financiers ou matériels, la RSPCA WA parvient à se maintenir à flot et le nombre d’animaux sauvés continue de grandir considérablement chaque année. Une solidarité émouvante qui touche beaucoup Ben Cave, d’autant plus que sans cela, l’association ne pourrait évidemment pas prospérer. “Chaque année, nous recevons des cadeaux de différentes tailles, petits et grands, et je suis très reconnaissant pour chacun d'eux, car ils font tous une énorme différence”, a-t-il ajouté avec une vive reconnaissance.

Hannibal a depuis été confié à une autre famille au sein de laquelle il coule des jours heureux.