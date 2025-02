Ce chien, abandonné et blessé à plusieurs reprises, trouve enfin des personnes prêtes à le chérir

Luke, un croisé Esquimau américain, a obtenu une seconde chance dans la vie grâce à l’association Friendship Animal Protective League. Les membres de celle-ci ont décidé de prendre l’animal sous leur aile après que celui-ci a vécu de grandes difficultés au cours de sa vie. Grâce à leur soutien et à leur protection, il ne souffrira plus jamais.

Lorsqu’il n’était qu’un chiot, Luke a été heurté par une voiture et sa patte a été fracturée. Il n’a jamais été soigné pour cela, alors la blessure a mal cicatrisé et a limité sa mobilité.

Friendship Animal Protective League / Facebook

Des rejets constants

Après cet événement, l’animal a été abandonné par sa première famille. Il a rejoint une maison dans laquelle se trouvaient d’autres chiens par la suite, comme l’a précisé Cleveland.com. Sur place, le sort a continué de s’acharner contre lui. Il s’est fait prendre à partie par les chiennes du foyer, qui se battaient lorsqu’elles avaient leurs chaleurs puisqu’elles n’étaient pas stérilisées.

Le pauvre Luke a été une victime collatérale de ce chaos et a d’ailleurs été gravement blessé au cours des bagarres, ce qui n’a pas inquiété son maître. Au contraire, ce dernier l’a laissé livré à lui-même avec une large plaie au niveau de la tête. Par chance, les membres de Friendship Animal Protective League sont intervenus avant que la blessure ne s'infecte davantage.

Une chaîne de soutien

Des vétérinaires se sont occupés de Luke et l’ont opéré pour refermer sa plaie sur la tête. Les autres bienfaiteurs du refuge se sont chargés de le rassurer et de lui remonter le moral : « Tous les bénévoles ont passé du temps avec lui dans nos salles d’adoption, le rassurant sur le fait que nous étions là pour lui donner de l’amour et que rien ne lui ferait plus de mal », partageait Shelby Dowdell, membre de l’organisme.

Luke a trouvé une famille d’accueil compétente et s’est installé dans sa maison provisoire. Sur place, il reçoit tous les soins et la bienveillance dont il a besoin. Les chemins vers la guérison et la résilience sont encore longs, mais le battant est sur la bonne voie.