Maman de 14 chiots, cette chienne errante surmonte sa peur des humains pour leur offrir un avenir

Livrée à elle-même avec une portée hors du commun, une chienne a vu sa vie changer grâce à l’intervention de bénévoles au grand cœur. Touchés par son courage et sa douceur, ils ont tout mis en œuvre pour lui redonner confiance et offrir un avenir serein à sa petite famille.

Une chienne errante ayant donné naissance à un nombre considérable de chiots, 14 en l’occurrence, a été prise en charge avec sa progéniture par Hope for Life Rescue, une association basée à Virginia Beach, en Virginie (Etats-Unis).

Appelée Lovebug par ses bienfaiteurs, la maman chien était terrifiée et ne laissait personne s’approcher d’elle, encore moins de ses petits. Pourtant, les gens qui l’entouraient voulaient lui apporter leur aide, et elle en avait grandement besoin.



« Elle avait tellement peur. Elle tremblait et ne nous laissait pas trop nous approcher d'elle ni des bébés. Nous étions inquiets pour son poids, car 14 chiots pour une chienne de taille moyenne, c'est insensé », raconte Danielle, de Hope for Life Rescue, à The Dodo.

En mère dévouée, Lovebug faisait ce qu’elle pouvait pour s’occuper de ses chiots. Au bout de quelques jours au refuge, elle a commencé à se détendre, réalisant probablement qu’elle et ses petits étaient en sécurité et qu’elle pouvait faire confiance aux bénévoles.



L’une de ces personnes, appelée Miss Suzie, s’est portée volontaire pour se charger de la socialisation de Lovebug. Elle a tenté toutes sortes d’approches, notamment des séances de lecture et des friandises, notamment du poulet, pour s’assurer sa sympathie. Elle a gagné son pari.

« La meilleure des mamans »

Lovebug s’est ouverte à Miss Suzie, mais aussi aux humains en général, tout comme ses bébés d’ailleurs. « Les chiots étaient fougueux dès le début », dit Danielle, ajoutant qu’ils ont pris l’habitude de suivre leur mère partout.

Quelques semaines plus tard, il était temps pour les 14 jeunes canidés de voler de leurs propres ailes. Ils ont tous été adoptés par des familles aimantes. Leur mère a, elle aussi, découvert sa maison pour toujours.

« Lovebug a été la meilleure des mamans. Elle s’est occupée de ses bébés en y mettant toute son âme », conclut Danielle.