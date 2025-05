Des futurs chiens guides d'aveugles se font des amis parmi les pompiers en passant un après-midi mémorable à la caserne

Les héros du quotidien ont fait équipe, le temps d’un après-midi. Aux Etats-Unis, une caserne de pompiers a ouvert ses portes à des chiens guides d’aveugles en devenir. Une rencontre touchante et utile, placée sous le double signe de l’apprentissage et de la solidarité.

Les pompiers du centre d’incendie et de secours de Bethesda-Chevy Chase, dans le Maryland (Etats-Unis), étaient ravis d’accueillir une bande de joyeux canidés tout aussi enchantés et curieux de les rencontrer sur leur lieu de travail. Ces derniers sont en plein apprentissage pour devenir chiens guides d’aveugles. Leur visite à la caserne, qui a eu lieu dimanche, avait pour but de les aider à se familiariser avec les situations d’urgence, rapportait WTOP le lundi 5 mai.

Les chiens ont passé toute l’après-midi auprès des soldats du feu et ont ainsi fait d’une pierre 2 coups : parfaire leur socialisation et s’habituer aux spécificités d’un tel environnement, entre odeurs, bruits des sirènes, agitation, moteurs des camions, etc.



Grace Newton / WTOP

Les quadrupèdes en question sont formés par Guiding Eyes for the Blind. Jeanyne Gembarski, éducatrice au sein de cette organisation, explique à WTOP que « le bruit est un aspect vraiment important, car [les chiens guides] seront souvent confrontés aux sirènes. Nous ne voulons donc pas qu’ils aient peur. Nous ne voulons pas qu’ils perdent leur concentration sur leur travail lorsqu’ils entendent une sirène. »

Mack est l’un de ces jeunes loulous en formation. Ce Labrador Retriever noir a fait le plein de câlins auprès de l’un des pompiers vêtu de l’uniforme d’intervention complet : combinaison ignifuge, casque, masque à oxygène…

Education positive

Tout comme ses congénères, Mack était accompagné de sa maîtresse / éducatrice bénévole, chez qui il passe la première année de sa vie avant d’achever l’apprentissage de son métier de chien guide d’aveugle et d’être attribué à une personne atteinte de cécité totale ou partielle.

Mack et ses semblables ont eu tout le loisir de déambuler parmi les camions et les ambulances, les différents équipements et espaces de la caserne. Les friandises tendues par leurs maîtresses permettaient d’associer ces découvertes à autant d’expériences agréables. « Nous utilisons beaucoup de renforcement positif lorsque nous éduquons nos chiens, indique Jeanyne Gembarski à ce propos. Nous les récompensons pour leurs bons choix, lorsqu'ils sont calmes, ne sautent pas et sont polis. Nous les récompensons également lorsqu'ils ne tirent pas en laisse et sont en contact permanent avec leur maître. »



Jeanyne Gembarski / Facebook

Une aubaine pour les pompiers

Les chiens semblaient apprécier ces moments partagés avec les pompiers. Ces derniers aussi, à commencer par le capitaine Gregory Mitchell, qui est totalement convaincu de l’utilité d’une telle initiative. « Si nous intervenons sur un incendie ou un appel médical d’urgence et que les chiens ne nous ont jamais vus, ils deviennent alors une distraction qui peut en réalité nuire aux soins prodigués aux patients », dit-il.

Ses équipes n’ont pas manqué l’occasion de faire le plein de bonne humeur et d’apprendre à connaître ces chiens appelés à être des héros du quotidien. « Comme vous pouvez le constater, le personnel de toutes nos stations est venu le voir, souligne Gregory Mitchell. Beaucoup d'entre eux ont modifié leurs plans pour pouvoir passer du temps avec les chiens. »