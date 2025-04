Ce chien abandonné attendait chaque jour devant l’entreprise, jusqu’à ce qu’une femme en uniforme décide de ne plus le laisser seul

Plusieurs habitants de la ville d’Acacias, en Colombie, ont fini par s’habituer à la présence de Toby, ce grand chien noir qui errait depuis plusieurs mois. Le canidé avait pris ses habitudes devant le siège d’une société de courtiers en assurances. Ce sont les employés de l’endroit qui ont assisté, quelque temps plus tard, à une scène bouleversante et pleine d’espoir.

Les employés de cette société de courtage ont pris soin de Toby comme ils le pouvaient, expliquait The Dodo. Ils lui fournissaient régulièrement de l’eau et de la nourriture. Dès que le chien était dans les parages, ils lui offraient un peu de tendresse.

SANDRA PABON / The Dodo

Un passé bien triste

Les habitants d’Acacias ont pu tirer des conclusions au fil de leurs interactions avec le chien et de diverses discussions. Ils ont appris que Toby avait vécu une grande partie de sa vie dans une famille, mais qu’il était maintenant livré à lui-même. Une porte-parole de la société de courtage expliquait : « Il avait l’habitude d’avoir une famille, mais elle a déménagé. Ils ne pouvaient pas l’emmener avec eux, alors il a été laissé seul ».

SANDRA PABON / The Dodo

Des images bouleversantes

Toby avait pour habitude de s’installer sur un trottoir et d’y passer des heures, pour contempler le va-et-vient des véhicules. Un jour, une policière s’est arrêtée à son niveau. Le chien l’a tout de suite reconnu et s’est levé pour la saluer.

Des images ont été gardées de la scène, grâce à une caméra de surveillance. Les employés de la société de courtage ont assisté à toute l’interaction, et en gardent un souvenir très ému.

En effet, la policière ne s’est pas arrêtée là par hasard, mais avait bien une idée derrière la tête. Quelques minutes plus tard, elle a arrêté un taxi et a fait monter le chien à bord. La décision était prise, Toby devait aller chez-elle.

SANDRA PABON / The Dodo

Un duo déjà complice

La policière, du nom de Sandra Pabon, ne rencontrait pas Toby pour la première fois. Du temps où il vivait avec ses propriétaires, le chien avait pris la fuite et s’était retrouvé chez la jeune femme. Amoureuse des animaux, cette dernière avait repéré la présence du grand chien noir dans les rues de sa ville, et était bien résolue à lui offrir une vie plus belle.

Toby n’aura plus à subir les dangers de la rue et peut compter sur une famille présente pour lui, qui souhaite agir pour son bien-être, sa santé et son équilibre.