Un chien qui aime un peu trop les aspirateurs complique sérieusement les tâches ménagères de ses maîtres (vidéo)

Avec leur bruit strident et leur manière menaçante de se déplacer dans la maison, les aspirateurs provoquent souvent chez nos animaux de compagnie des réactions de peur ou de mépris. Si beaucoup de chiens détestent les aspirateurs, ce n'est pas le cas d’Akira qui, elle, les adore.

Une étonnante passion pour l’aspirateur

Akira est une petite chienne débordant d’énergie qui a une passion insolite : se faire aspirer le ventre dès que sa maîtresse sort son aspirateur pour faire le ménage. Dans une vidéo amusante partagée sur TikTok et relayée par The Dodo, on voit en effet qu’il est pratiquement impossible pour les maîtres de la chienne d’aspirer le sol si celle-ci se trouve dans la pièce.

@akira301040 / TikTok

Tandis que le chat de la maison est parti se cacher, Akira recherche le contact de l’aspirateur en se plaçant sur le dos devant sa maîtresse. Dès qu’elle change d’endroit, la chienne se précipite pour que sa maman lui aspire le ventre au lieu de nettoyer le salon.

Une vidéo virale

Cette adorable vidéo est rapidement devenue virale en comptabilisant plus de 56 millions de vues en moins d’une semaine ! Le comportement d’Akira a beaucoup amusé les internautes qui ont toutefois ressenti un peu de compassion pour sa maîtresse.« La légende dit qu'elle essaie toujours de passer l'aspirateur », a par exemple commenté avec humour un utilisateur de la plateforme.

@akira301040 / TikTok

Nombre de spectateurs ont également été impressionnés par cette passion pour les aspirateurs. « C'est la première fois que je vois ça. Les miennes ont la trouille », a ainsi écrit quelqu’un dans les commentaires. « Le seul chien de l'univers qui aime l'aspirateur », a ajouté une autre personne.

A lire aussi : Un chien errant à la recherche de famille trouve enfin un foyer après plusieurs abandons grâce à l'intervention d'une adoptante touchée

@akira301040 / TikTok

On ne sait pas exactement comment l'histoire d'amour d’Akira avec l'aspirateur a commencé, mais elle semble apprécier la sensation procurée par cet appareil. De manière générale, la petite chienne adore les gratouilles sur le ventre et en réclame dès qu’elle le peut. Il n’est donc pas étonnant qu’elle sollicite de cette manière sa maîtresse dès qu’elle sort son aspirateur !