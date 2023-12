Automobilistes, motards et policiers joignent leurs efforts en voyant un chien courir seul sur la route (vidéo)

Usagers de l’autoroute et forces de l’ordre se sont spontanément mobilisés pour secourir un chien qui courait seul sur l’autoroute. L’animal avait disparu la veille et sa propriétaire le recherchait sans relâche.

Debra Loi vit à Singapour où elle exerce les métiers d’infirmière et d’actrice. Elle est la propriétaire de 2 chiens, des Petits Lévriers Italiens, dont un appelé Katsu.

Récemment, ce dernier s’était échappé lors d’une promenade. Il accompagnait la mère de Debra Loi ce matin-là, vers 8 heures locales, et avait été attaqué par un chien sans laisse habitant le quartier. La dame, qui tenait Katsu en laisse, l’avait pris dans ses bras pour le protéger, mais il avait sauté et était parti en courant, rapportait The Staits Times.



Katsu & Kori / Instagram

Elle avait aussitôt prévenu sa fille qui l’avait rejointe et s’était lancée à la recherche du canidé, dont elle a totalement perdu la trace une heure et demi plus tard.

Debra Loi a lancé des appels à témoin sur les réseaux sociaux, promettant une récompense de 5000 dollars singapouriens (3500 euros). Elle a également alerté plusieurs associations et organismes locaux : la SPCA, l’Animal and Veterinary Service et l’autorité de régulation des transports terrestres notamment.

La propriétaire de Katsu et son entourage ont ratissé le secteur toute la journée durant, sans résultat. Tard le soir, des témoins lui ont dit avoir vu le Petit Lévrier Italien aux abords d’une autoroute. Les recherches se sont poursuivies jusqu’à minuit, puis tout le monde a décidé de rentrer. A l’exception de Debra Loi qui est restée sur place jusqu’à 4 heures du matin, avant de s’accorder une courte pause pour revenir à 6h30.

Vers 10 heures, un automobiliste l’a appelée pour lui dire que le chien courait sur l’autoroute et que plusieurs personnes tentaient de lui porter secours.

Une belle mobilisation

La vidéo ci-dessous montre effectivement des voitures, des motos et un véhicule de police œuvrant de concert pour obliger le quadrupède à aller vers le bas-côté, où il a fini par être immobilisé.

Debra Loi a ensuite appris via les réseaux sociaux que Katsu était en sécurité, pris en charge par les policiers. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui le lui ont ramené peu après. Des retrouvailles qui ont été filmées :

Katsu a été vu par un vétérinaire. Hormis des blessures aux coussinets et quelques égratignures, il était en bonne santé. Il s’en remet à la maison auprès de sa maîtresse et de son congénère.

A lire aussi : Un Yorkshire de 10 ans agit en héros en voyant son maître coincé sous un arbre

Le propriétaire du chien qui l’avait effrayé et provoqué sa fugue a présenté ses excuses à Debra Loi et proposé de rembourser les frais vétérinaires engagées. La jeune femme a décidé de reverser cet argent à une association de protection animale.