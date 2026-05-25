Couverte de noeuds et de lésions cutanées, cette chienne errante avec un pull retrouve peu à peu confiance grâce à ses sauveurs

Darla errait seule dans la rue, jusqu’à l’intervention salvatrice de Suzette Hall, fondatrice de l’association américaine Logan’s Legacy 29. La pauvre chienne, qui portait un pull, traînait un corps couvert de poils emmêlés et souffrait d’une infection cutanée. Grâce aux soins prodigués par ses bienfaiteurs, l’ex-va-nu-pattes se porte mieux aujourd’hui et sera bientôt proposée à l’adoption.

Suzette Hall, de l’association Logan’s Legacy 29, a l’habitude de sauver des animaux en détresse aux États-Unis. Au début du mois de mai, la bénévole au grand cœur a porté secours à une chienne couverte de nœuds de la tête aux pattes. « Elle était sale, les poils emmêlés, terrifiée et portait un pull », écrit l’intervenante sur sa page Facebook.

Personne ne sait depuis combien de temps la pauvre va-nu-pattes errait ainsi dans la solitude. Dans le quartier, un groupe de personnes bienveillantes veillait à ce qu’elle ait régulièrement à manger et à boire. « Il y avait une fille en particulier avec laquelle elle semblait avoir tissé des liens très forts », indique Suzette.

© Logan's Legacy 29

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« Son petit corps portait tellement de souffrance »

Jan Jordan, une autre sauveteuse d’animaux, a prêté main-forte à Suzette et s’est précipitée sur les lieux pour aider la chienne abandonnée. Une fois arrivée, elle a tout fait pour gagner sa confiance. Après avoir réussi à passer une laisse autour de son cou, la vagabonde s’est figée. « Elle ne bougeait plus. Elle refusait de monter dans la voiture, explique Suzette, tout ce qu'elle voulait, c'était retourner à la maison où la jeune fille lui avait témoigné de la gentillesse. »

© Logan's Legacy 29

Effrayée, la chienne a fini par s’échapper et se cacher dans un endroit où personne ne put la retrouver. Le lendemain, Suzette et une autre secouriste nommée Mary Nakiso sont intervenues pour la retrouver. Comme le révèle The Dodo, la boule de poils – baptisée Darla – avait réussi à franchir une clôture pendant la nuit pour retourner vers sa jeune protectrice. « Elle était là… à attendre là où elle se sentait en sécurité », déclare Suzette.

Ce jour-là, le duo est parvenu à attraper la chienne et à l’installer dans un nouveau nid douillet. Mais son sauvetage fut une expérience douce-amère. D’un côté, les sauveteuses étaient ravies de l’avoir sortie de la rue, mais d’un autre, elles étaient tristes de l’avoir séparée de la jeune fille dont elle s’était beaucoup attachée. Elles furent tout aussi bouleversées en découvrant l’état de son corps.

© Logan's Legacy 29

« En dessous, c’était une peau terrible… à vif, saignante, infectée. Son pauvre petit corps souffrait visiblement depuis longtemps, rapporte Suzette, son petit corps portait tellement de souffrance. Je ne peux qu'imaginer à quel point elle a dû se sentir malheureuse, là-bas, toute seule. »

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© Logan's Legacy 29

« Elle a survécu »

Les soigneurs ont donc rasé la chienne, l’ont lavée et soignée. Par la suite, Darla a commencé à changer d’attitude. Soulagée de ne plus porter le poids de sa fourrure emmêlée et chouchoutée par l’équipe vétérinaire, elle a enfin commencé à aller mieux.

10 jours après son sauvetage, Darla se porte bien et ses blessures ont presque guéri. Elle sera bientôt proposée à l’adoption. « Elle a survécu. Elle s’en est sortie, conclut Suzette Hall, et maintenant, nous allons nous assurer qu'elle reçoive tout ce dont elle a besoin pour guérir. »